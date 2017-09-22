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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler!

Bu hafta vizyona 7 film girdi. İşte haftanın filmleri!

22 Eylül 2017 Cuma, 09:24:28

İz (Spoor)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre
Tür : Dram, Gizem, Suç
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Agnieszka Holland
Oyuncular : Agnieszka Mandat-Grąbka, Jakub Gierszał, Katarzyna Herman, Andrzej Grabowski, Wiktor Zborowski
Senaryo : Agnieszka Holland
Yapımcı : Janusz Wachala, Johannes Rexin
Diğer Adı : Spoor

İZ (POKOT) - ALTYAZILI FRAGMAN
Polonya'nın güneybatısındaki dağlık Kłodzko Vadisi civarında yaşayan, astroloji ve hayvanlara tutkun Janina Duszejko (Agnieszka Mandat-Grąbka), bir gün iki köpeğinin ortadan kaybolmasıyla birlikte bir komşusunun vahşice öldürüldüğünü öğrenir. Günler geçtikçe başka cinayetler de yaşanır. Kolluk kuvvetlerinin çaresiz kalması üzerine olayın izini süren Janina, katilin kim olduğuyle ilgili bazı ipuçları elde etse de kimseyi kendisine inandıramayacaktır.

Karabasan (Dead Awake)

Vizyon Tarihi : 22.09.2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Phillip Guzman
Oyuncular : Jocelin Donahue, Jesse Bradford, Jesse Borrego, Lori Petty, James Eckhouse
Senaryo : Jeffrey Reddick
Yapımcı : Phillip Guzman, Philip Marlatt

KARABASAN
Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'ı yalnız büyüten Amelia, bir gün oğlunun kitapları arasında Mister Babadook adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur

Kingsman: Altın Çember


Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Aksiyon, Casusluk, Komedi, Suç
Yönetmen : Matthew Vaughn
Oyuncular : Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Mark Strong, Channing Tatum
Senaryo : Matthew Vaughn, Jane Goldman, Dave Gibbons
Yapımcı : Matthew Vaughn
Diğer Adı : Kingsman 2

KİNGSMAN: THE GOLDEN CİRCLE - FRAGMAN
"Kingsman: Altın Çember" de kahramanlarımız yeni ve zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar. Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, Statesman adında ABD'de birleşik casus organizasyonunun keşfine götürür. Ajanlarının gücünü ve sınırlarını sınayan yeni macerada, bu seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler. Bu Eggsy için alışkanlık haline gelen bir şeydir.

Ay Lav Yu Tuu

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Sermiyan Midyat
Oyuncular : Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş
Senaryo : Sermiyan Midyat
Yapımcı : Timur Savcı
Diğer Adı : Ay Lav Yu 2

AY LAV YU TUU - FRAGMAN
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 'Ay Lav Yu'nun 6 yıl arayla gelen devam halkası "Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

Atçalı Kel Mehmet

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Tarih
Yönetmen : Hakan Şahin
Oyuncular : Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan, Hülya Şen, Hasan Yalnızoğlu
Senaryo : Hakan Şahin, Burcu Över, Ozan Bodur
Yapımcı : Güler Nalbantoğlu
Diğer Adı : Atçalı Kel Mehmet Efe

ATÇALI KEL MEHMET - FRAGMAN
Atçalı Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk efelerinden biridir. Zenginden alıp fakire vererek bölgesinde adaleti sağlar ama çıkarları zedelenen ağalar, beyler ve voyvodalar tarafından da hain ilan edilir. Atçalı'nın ölüm fermanı verilir ve Atçalı Kel Mehmet Efe'ye iki seçenek kalır. Kaçacak ya da ölecektir...Ege bölgesinin en sevilen halk kahramanlarından biri olan Atçalı Kel Mehmet Efe'yi beyazperdede Gökhan Keser canlandırırken filmin yönetmenliğini ise Ümit Efekan üstleniyor.

Kaçış Odası (Escape Room)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Yönetmen : Peter Dukes
Oyuncular : Skeet Ulrich, Randy Wayne, Sean Young, Shelby Janes, Matt Mcvay
Senaryo : Peter Dukes
Yapımcı : Ron Althoff, Jacov Bresler

KAÇIŞ ODASI - ALTYAZILI FRAGMAN
Los Angeles'ta yaşayan 4 genç, korku filmi tutkunu Jeff ve Ben ile kız arkadaşları Jess ve Angie, günümüzün popüler oyunlarından olan kaçış odası oyununa dahil olur. Bir odada kilitli olan arkadaşlar çıkış yolunu zekalarını kullanarak bulacak ve iyi zaman geçireceklerdir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Zira duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha odada olduğunu fark ederler, odada doğaüstü bir katil vardır. Arkadaş grubu 55 dakika içinde çıkış yolunu bulmalı ve yenemeyecekleri bu düşman onları yok etmeden canlı olarak odadan kurtulmalıdır...Yönetmen ve senaristliğini Peter Dukes'un üstlendiği filmin başrollerinde ise Skeet Ulrich, Sean Young, Christine Donlon var.

Tarla

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2015 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Cemil Ağacıkoğlu
Oyuncular : Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Hale Akınlı, Kenan Bal, İlyas Özçakır
Senaryo : Cemil Ağacıkoğlu
Yapımcı : Taha Altaylı, Sezgi Üstün
Diğer Adı : The Field

TARLA - FRAGMAN
İstanbul'da yaşayan, ancak zengin olmak için birçok farklı şeyde başarısız olmasına rağmen hırsı yüzünden hiç vazgeçmeyen ve sonunda tefecilere yüklü miktarda borçlanan Tarık (Serkan Ercan), çalıştığı sektördeki kriz nedeniyle çok zor durumda kalmıştır. Son çaresi, anne ve babasının elindeki tarladır. Babası tarlanın satışına önce taraftar olmasa da annesinin ısrarlarıyla sonunda razı olur. Ancak beklemediği bir istekleri vardır. İstanbul'a dönerken kardeşi Emre'nin (Ilgaz Kocatürk) de yanında gitmesi için ısrar ederler. İki kardeş İstanbul'a ilerlerken, ikisi de zamanda geriye gidecek, geçmişte yaşadıklarını sorgulamaya başlayacaklardır.

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