İz (Spoor)
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre
Tür : Dram, Gizem, Suç
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Agnieszka Holland
Oyuncular : Agnieszka Mandat-Grąbka, Jakub Gierszał, Katarzyna Herman, Andrzej Grabowski, Wiktor Zborowski
Senaryo : Agnieszka Holland
Yapımcı : Janusz Wachala, Johannes Rexin
Diğer Adı : Spoor
Karabasan (Dead Awake)
Vizyon Tarihi : 22.09.2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Phillip Guzman
Oyuncular : Jocelin Donahue, Jesse Bradford, Jesse Borrego, Lori Petty, James Eckhouse
Senaryo : Jeffrey Reddick
Yapımcı : Phillip Guzman, Philip Marlatt
Kingsman: Altın Çember
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Aksiyon, Casusluk, Komedi, Suç
Yönetmen : Matthew Vaughn
Oyuncular : Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Mark Strong, Channing Tatum
Senaryo : Matthew Vaughn, Jane Goldman, Dave Gibbons
Yapımcı : Matthew Vaughn
Diğer Adı : Kingsman 2
Ay Lav Yu Tuu
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Sermiyan Midyat
Oyuncular : Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş
Senaryo : Sermiyan Midyat
Yapımcı : Timur Savcı
Diğer Adı : Ay Lav Yu 2
Atçalı Kel Mehmet
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Tarih
Yönetmen : Hakan Şahin
Oyuncular : Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan, Hülya Şen, Hasan Yalnızoğlu
Senaryo : Hakan Şahin, Burcu Över, Ozan Bodur
Yapımcı : Güler Nalbantoğlu
Diğer Adı : Atçalı Kel Mehmet Efe
Kaçış Odası (Escape Room)
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Yönetmen : Peter Dukes
Oyuncular : Skeet Ulrich, Randy Wayne, Sean Young, Shelby Janes, Matt Mcvay
Senaryo : Peter Dukes
Yapımcı : Ron Althoff, Jacov Bresler
Tarla
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yapımı : 2015 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Cemil Ağacıkoğlu
Oyuncular : Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Hale Akınlı, Kenan Bal, İlyas Özçakır
Senaryo : Cemil Ağacıkoğlu
Yapımcı : Taha Altaylı, Sezgi Üstün
Diğer Adı : The Field