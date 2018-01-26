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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (26 Ocak 2018)

Bu hafta vizyona 6 film girdi. İşte haftanın filmleri!

26 Ocak 2018 Cuma, 09:29:23

Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure)

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Macera
Yönetmen : Wes Ball
Oyuncular : Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito
Senaryo : T.S. Nowlin
Yapımcı : Wyck Godfrey, Ellen Goldsmith-Vein
Diğer Adı : The Maze Runner 3

LABİRENT: SON İSYAN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Labirent (Maze Runner) üçlemesinin son bölümünde Thomas (Dylan O'Brien) labirenti yenmi ve Alev Deneyi'ni geçmiştir. Ancak içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için beraberindeki kaçak arkadaşlarıyla birlikte WCKD kontrolündeki 'Son Şehir'e girecek, ölümcül 'Işıl' hastalığının tedavisinin bulunması için akıl almaz bir mücadele içine girecektir.

Sevgisiz (Nelyubov)

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Fransa , Rusya , Belçika
Tür : Dram
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Andrey Zvyagintsev
Oyuncular : Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Andris Keišs, Marina Vasilyeva
Senaryo : Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin
Yapımcı : Gleb Fetisov, Sergei Melkumov
Diğer Adı : Loveless

SEVGİSİZ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Hiçbir şekilde anlaşamayan, oldukça kavgalı bir boşanma süreci yaşamakta olan Jenya (Maryana Spivak) ve Boris (Aleksey Rozin) çifti için artık yolun sonu görünmüştür. Tek çocukları, 12 yaşındaki Alyoşa (Matvey Novikov) da bu sevgi ve ilgiden mahrum olduğu ortamdan fazlasıyla etkilenmektedir. Bütün bunlara dayanamayan çocuk, bir gün evden çıkıp gider. Anne ve babasının, Alyoşa'nın kaybolduğunu farketmeleri bile 2 gün sürer ve sonrasında mecburen el birliğiyle çocuğu aramaya koyulurlar.

Hafıza (Rememory)

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD , Kanada
Tür : Bilim Kurgu , Dram , Gizem
Süre: 111 Dak.
Yönetmen : Mark Palansky
Oyuncular : Peter Dinklage, Julia Ormond, Martin Donovan, Anton Yelchin, Evelyne Brochu
Senaryo : Mark Palansky, Mike Vukadinovich
Yapımcı : James Reach, Trevor Waterson
Diğer Adı : Hatırlatıcı

HAFIZA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Ünlü bilim adamı Gordon Dunn (Martin Donovan), çığır açan bir keşif yapmış, insanların hatıralarını tıpkı bir video gibi oynatıp tekrar tekrar izlemelerini sağlayan bir aygıt icat etmiştir. Ancak kısa bir süre sonrasında gizemli bir şekilde hayatını kaybeder. Bu icattan çok etkilenmiş kişilerden biri olan Sam Bloom (Peter Dinklage), cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için makineyi alarak Gordon'ın yakınındaki insanların hatıralarını incelemeye başlar.

Ölümlü Dünya

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ali Atay
Oyuncular : Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Mehmet Özgür, İrem Sak
Senaryo : Ali Atay, Feyyaz Yiğit, Ali Demirel (i), Volkan Sümbül
Yapımcı : Timur Savcı, Cemal Okan

ÖLÜMLÜ DÜNYA - FRAGMAN
Ölümlü Dünya filminde, uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi'nin sakladığı bir sırrın açığa çıkmasından sonra yaşananlar anlatılacak.

Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar (Boonie Bears: Entangled Worlds)

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon , Aile

AYI KARDEŞLER FANTASTİK DÜNYALAR - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Ancak Altın Geyik'i çalmak isteyen hırsızlar vardır. Onu korumak için en güvendiği ve yakın olduğu arkadaşlarını toplayarak bir ekip oluşturur. Hırsızlar geyiği kişisel çıkarları, Coco ve arkadaşları ise ormanın ahengini koruyabilmek için istemektedir. Altın Geyik'e ilk ulaşan kim olacaktır?

Adı Aşk

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : Eyüp Dirlik
Oyuncular : Mustafa Yabaş, Mariam Hussein, Ümit Acar
Senaryo : Eyüp Dirlik

ADI AŞK - FRAGMAN
Uzun zamandır uzak kaldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent, buradaki eski dostlarıyla hasret giderip kayıp zamanı telafi etmeye çalışmaktadır. İstanbul'da yaşayan Zeynep ise arkadaşlarının ısrarıyla biraz uzaklaşmak için Çanakkale'ye tatile gider. Sahilde bulunduğu bir sırada yaralanan Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Tanışmaları güzel şartlarda olmasa da bu arkadaşlık, kısa zaman sonunda aşka dönüşür. Bu sırada bir haber alarak ani bir şekilde İstanbul'a dönen Zeynep, geri geleceğini söylese de ortadan kaybolur. Levent, Zeynep'i bir türlü bulamaz, kayboluşunun asıl nedenini ise yıllar sonra öğrenecektir.

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