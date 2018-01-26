Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure)
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Macera
Yönetmen : Wes Ball
Oyuncular : Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito
Senaryo : T.S. Nowlin
Yapımcı : Wyck Godfrey, Ellen Goldsmith-Vein
Diğer Adı : The Maze Runner 3
Sevgisiz (Nelyubov)
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Fransa , Rusya , Belçika
Tür : Dram
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Andrey Zvyagintsev
Oyuncular : Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Andris Keišs, Marina Vasilyeva
Senaryo : Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin
Yapımcı : Gleb Fetisov, Sergei Melkumov
Diğer Adı : Loveless
Hafıza (Rememory)
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD , Kanada
Tür : Bilim Kurgu , Dram , Gizem
Süre: 111 Dak.
Yönetmen : Mark Palansky
Oyuncular : Peter Dinklage, Julia Ormond, Martin Donovan, Anton Yelchin, Evelyne Brochu
Senaryo : Mark Palansky, Mike Vukadinovich
Yapımcı : James Reach, Trevor Waterson
Diğer Adı : Hatırlatıcı
Ölümlü Dünya
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ali Atay
Oyuncular : Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Mehmet Özgür, İrem Sak
Senaryo : Ali Atay, Feyyaz Yiğit, Ali Demirel (i), Volkan Sümbül
Yapımcı : Timur Savcı, Cemal Okan
Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar (Boonie Bears: Entangled Worlds)
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon , Aile
Adı Aşk
Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : Eyüp Dirlik
Oyuncular : Mustafa Yabaş, Mariam Hussein, Ümit Acar
Senaryo : Eyüp Dirlik