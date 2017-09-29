Benim Varoş Hikayem
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Belgesel
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Yunus Ozan Korkut
Oyuncular : Belirsiz
Senaryo : Yunus Ozan Korkut
Yapımcı : Yunus Ozan Korkut
Diğer Adı : My Suburban Stories
Kurtlar Vadisi Vatan
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Aksiyon, Casusluk, Macera, Suç, Politik
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Serdar Akar
Oyuncular : Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan
Seslendirenler : Umut Tabak
Senaryo : Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Alper Erze, Murat Koca
Yapımcı : Pana Film
Lego Ninjago Filmi
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon, Aksiyon, Komedi
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Charlie Bean, Bob Logan, Paul Fisher
Oyuncular : -
Seslendirenler : Sercan Gidişoğlu, Nurhan Yılma, Merih Ermakastar, Bulut Buldu, Harun Can
Senaryo : Dan Hageman, Bob Logan, Kevin Hageman, Paul Fisher
Yapımcı : Roy Lee
Anne! (Mother!)
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram, Gizem, Korku
Süre: 121 Dak.
Yönetmen : Darren Aronofsky
Oyuncular : Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson
Senaryo : Darren Aronofsky
Yapımcı : Darren Aronofsky, Scott Franklin
Diğer Adı : Day 6
Damat Koğuşu
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye, İngiltere
Tür : Dram, Suç
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : İlker Savaşkurt
Oyuncular : Musa Can Pekcan, Barış Atay, Caner Erdem, Halit Karaata, Diyar Karadaş
Senaryo : Mehmet Kala
Yapımcı : İlker Savaşkurt
Diğer Adı : Groom's Block
Suspiria
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 1977 - İtalya
Tür : Gerilim, Gizem, Korku
Süre: 92 Dak.
Yönetmen : Dario Argento
Oyuncular : Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Alida Valli
Senaryo : Dario Argento, Daria Nicolodi
Yapımcı : Salvatore Argento, Claudio Argento
Firardayız
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Tolga Baş
Oyuncular : Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür
Senaryo : Yücel Öztürk
Yapımcı : Burçin Baş
Ay'ın Sırrı (Moonwalkers)
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2015 - Fransa
Tür : Komedi
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : Antoine Bardou-Jacquet
Oyuncular : Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore, Eric Lampaert
Senaryo : Dean Craig, Antoine Bardou-Jacquet
Yapımcı : Georges Bermann