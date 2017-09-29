BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler!

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

29 Eylül 2017 Cuma, 10:14:53

Benim Varoş Hikayem

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Belgesel
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Yunus Ozan Korkut
Oyuncular : Belirsiz
Senaryo : Yunus Ozan Korkut
Yapımcı : Yunus Ozan Korkut
Diğer Adı : My Suburban Stories

BENİM VAROŞ HİKAYEM - FRAGMAN
Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği ve görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Adana Ceyhan arka sokaklarında yaşayan insanları konu ediyor.

Kurtlar Vadisi Vatan

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Aksiyon, Casusluk, Macera, Suç, Politik
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Serdar Akar
Oyuncular : Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan
Seslendirenler : Umut Tabak
Senaryo : Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Alper Erze, Murat Koca
Yapımcı : Pana Film

KURTLAR VADİSİ VATAN - FRAGMAN
15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkasının konu edildiği filmin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor

Lego Ninjago Filmi

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon, Aksiyon, Komedi
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Charlie Bean, Bob Logan, Paul Fisher
Oyuncular : -
Seslendirenler : Sercan Gidişoğlu, Nurhan Yılma, Merih Ermakastar, Bulut Buldu, Harun Can
Senaryo : Dan Hageman, Bob Logan, Kevin Hageman, Paul Fisher
Yapımcı : Roy Lee

LEGO NİNJAGO FİLMİ - FRAGMAN
Ninjago'nun macerası sizi Ninjago şehrindeki genç Lloyd namı değer Yeşil Ninja'yı, gizli savaşcı ve Usta LEGO yaratıcı arkadaşlarıyla birlikte aksiyon dolu bir mücadeleye çağırıyor. Esprili ve esprili olduğu kadar zeki Kung Fu ustası Wu ile birlikte dünyanın en kötü adamı savaş lordu aynı zamanda Lloyd'un babası olan Garmadon'a karşı savaşmak zorundalar. Mekanikler mekaniklere , babalar oğullara karşı savaşıyor. Bu destansı mücadele onların kızgınlıklarını test edecek ama modern zamanın disiplinsiz ninjaları da bu sırada egolarından uzaklaşıp birlikte hareket etmeyi ve içlerindeki gerçek gücü ortaya çıkarmayı öğrenmelidirler.

Anne! (Mother!)

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram, Gizem, Korku
Süre: 121 Dak.
Yönetmen : Darren Aronofsky
Oyuncular : Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson
Senaryo : Darren Aronofsky
Yapımcı : Darren Aronofsky, Scott Franklin
Diğer Adı : Day 6

ANNE! - ALTYAZILI FRAGMAN
Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Bu herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır... Misafirin eşinin de aralarına katılmasıyla birlikte işler beklenmeyen bir yön alacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır...Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem yer alıyor.

Damat Koğuşu

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye, İngiltere
Tür : Dram, Suç
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : İlker Savaşkurt
Oyuncular : Musa Can Pekcan, Barış Atay, Caner Erdem, Halit Karaata, Diyar Karadaş
Senaryo : Mehmet Kala
Yapımcı : İlker Savaşkurt
Diğer Adı : Groom's Block

DAMAT KOĞUŞU - FRAGMAN
Cezaevi müdürü ve gardiyanların gerilimi kendi çıkarları için yönettiği koşullarda, mahkumların birbirleriyle olan varoluş savaşını anlatıyor. Filmin öyküsü ve karakterleri gerçeklerden esinlenilerek senaryoya aktarıldı. Acımasız bir hapishane ortamında değişen dengeler, gardiyan ve mahkumların rutin halde uyguladığı vahşi adalet, bu şartların içinde yaşamsal ihtiyaçlarıyla yüzleştirilmiş ve çelişkilerini çaresizce reddeden bir toplumu simgeliyor.

Suspiria

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 1977 - İtalya
Tür : Gerilim, Gizem, Korku
Süre: 92 Dak.
Yönetmen : Dario Argento
Oyuncular : Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Alida Valli
Senaryo : Dario Argento, Daria Nicolodi
Yapımcı : Salvatore Argento, Claudio Argento

SUSPİRİA - ALTYAZILI FRAGMAN
Amerikalı genç bale öğrencisi Suzy, dünyaca ünlü özel bir bale okulunda öğrenim görmek için Almanya'daki Kara Ormanlar bölgesine gelir. Garip bir yer olan okula başladıktan bir süre sonra Susy'nin arkadaşı olan öğrencilerden biri, korkunç bir şekilde öldürülür...Suspiria filmi, 40. yılı şerefine 35 mm negatifinden restore edilmiş haliyle 29 Eylül 2017'de Türkiye'de gösterime giriyor.

Firardayız

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Tolga Baş
Oyuncular : Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür
Senaryo : Yücel Öztürk
Yapımcı : Burçin Baş

FİRARDAYIZ - FRAGMAN
Hapishanede aynı koğuşta kalan 3 arkadaş, yıllarca uğraştıktan sonra bir tünel kazmayı başararak hapisten kaçmayı başarmıştır. Ama yıllardır herhangi bir işte çalışmadıklarından hayatlarını sürdürebilecek parayı çalışarak kazanmaları icap ettiğinde çok zorlanırlar. Hiçbir işte dikiş tutturamayan 3 kafadar sonunda mafyaya girerler, ancak burada da başlarını belaya sokmaktan kurtulamazlar.

Ay'ın Sırrı (Moonwalkers)

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2015 - Fransa
Tür : Komedi
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : Antoine Bardou-Jacquet
Oyuncular : Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore, Eric Lampaert
Senaryo : Dean Craig, Antoine Bardou-Jacquet
Yapımcı : Georges Bermann

AY'IN SIRRI - FRAGMAN
Uzay yarışında Sovyetler Birliği'ne büyük bir moral üstünlük kurmak isteyen ABD hükümeti, Ay'a insan çıkarmayı kafasına koymuştur. Ancak her ihtimale karşılık bir tane de sahte aya çıkış filmi çekmek isteyen CIA, ajanlarından Tom Kidman'ı (Ron Perlman) İngiltere'ye gidip zamanın ünlü yönetmeni Stanley Kubrick'le anlaşarak filmi çektirmekle görevlendirir. Ancak burada Kubrick'in menajeriyle değil de menajerinin kuzeni Jonny (Rupert Grint) ile karşılaşması ve Kubrick yerine bambaşka biriyle tanıştırılarak kandırılması, işleri iyice karmaşık bir hale getirecektir.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000