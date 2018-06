Sessiz Ol

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Samet Çakırtaş

Oyuncular: Akın Ayvaz, Şengül Kaya, Cansel Aydos, Tolga Polat, Özgür Esat Şentürk

Senaryo: Serkan Ertem

Kaçış Planı 2: Hades (Escape Plan 2: Hades)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem, Suç

Süre: 93Dak.

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, 50 Cent, Jaime King

Senaryo: Miles Chapman

Yapımcı: Randall Emmett, George Furla

Yakalandın! (Tag)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Komedi

Süre: 100Dak.

Yönetmen: Jeff Tomsic

Oyuncular: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Jon Hamm

Senaryo: Rob McKittrick, Mark Steilen

Yapımcı: Todd Garner, Mark Steilen

T.İ.M

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Yönetmen: Onur Yiğit

Oyuncular: Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit, Adem Muriç

Senaryo: Serdar Atacan, Barış Can Sağır, Emre Uzun

Yapımcı: Serdar Atacan

Doğmamış

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2017 - Kanada

Tür: Gerilim, Korku

Süre: 87Dak.

Yönetmen: Brandon Christensen

Oyuncular: Christie Burke, Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin, Sheila McCarthy

Senaryo: Brandon Christensen

Yapımcı: Colin Minihan

Sicario: Day of the Soldado

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Aksiyon, Dram, Suç

Süre: 122Dak.

Yönetmen: Stefano Sollima

Oyuncular: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabela Moner, Matthew Modine

Senaryo: Taylor Sheridan

Yapımcı: Basil Iwanyk, Erica Lee

Sevimli Emojiler 2

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Rusya

Tür: Animasyon

Süre: 80Dak.

Yönetmen: Alexander Romanetz

Karavan (The Leisure Seeker)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2017 - İtalya, Fransa

Tür: Dram, Komedi, Macera

Süre: 112Dak.

Yönetmen: Paolo Virzì

Oyuncular: Donald Sutherland, Helen Mirren, Janel Moloney, Robert Pralgo, Kirsty Mitchell

Senaryo: Paolo Virzì, Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo

Yapımcı: Marco Cohen, Fabrizio Donvito

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (The Extraordinary Journey of the Fakir)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Fransa, ABD

Tür: Dram, Komedi, Macera

Süre: 92Dak.

Yönetmen: Ken Scott

Oyuncular: Dhanush, Erin Moriarty, Berenice Bejo, Gerard Jugnot, Barkhad Abdi

Senaryo: Jon Goldman, Luc Bossi

Yapımcı: Aditi Anand, Luc Bossi