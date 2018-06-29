BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (29 Haziran 2018)

Bu hafta 9 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

29 Haziran 2018 Cuma, 09:20:45

Sessiz Ol

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Samet Çakırtaş
Oyuncular: Akın Ayvaz, Şengül Kaya, Cansel Aydos, Tolga Polat, Özgür Esat Şentürk
Senaryo: Serkan Ertem

SESSİZ OL - FRAGMAN
Murat ve sevgilisi Aslı, nasıl geldiklerini hiç bilmedikleri bir odada elleri bağlanmış bir şekilde uyandıklarında, odada bir çocuk ve baygın halde yatan bir gençle karşılaşırlar. Evden kaçabilmek için gösterdikleri çabalar, evin sahibi Suzan'ın kötü sürprizi sonucu boşa çıkar. Korkunç bir gece geçiren çift, hayatta kalabilmek için var güçleriyle mücadele ederken, evdeki asıl kurbanın kim olduğu belirsizleşecektir.

Kaçış Planı 2: Hades (Escape Plan 2: Hades)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem, Suç
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, 50 Cent, Jaime King
Senaryo: Miles Chapman
Yapımcı: Randall Emmett, George Furla

KAÇIŞ PLANI 2: HADES - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Ray Breslin, kendi tasarladığı yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtıktan yıllar sonra yeni bir birinci sınıf güvenlik gücü oluşturmuştur. Ancak takım üyelerinden biri, Hades adında bilgisayarlı tekno-terör savaş labirentinde kaybolur. Ray ile Trent DeRosa ise dünyanın en iyi gizli hapishanesine girecek ve onu sağ olarak gerigetirmenin bir yolunu bulmaya çalışacaktır.

Yakalandın! (Tag)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Jeff Tomsic
Oyuncular: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Jon Hamm
Senaryo: Rob McKittrick, Mark Steilen
Yapımcı: Todd Garner, Mark Steilen

YAKALANDIN! - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Çocukluklarından beri yılda bir kez "elim sende" oynayan beş yakın arkadaşın bu yılki oyun zamanı, grubun aslayenilmeyen oyuncusunun düğününe denk gelir. Bu yüzden diğerleri tarafından kolay bir hedef olarak görülür. Ancako kendini her şeye karşı hazırlamıştır.

T.İ.M

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
Yönetmen: Onur Yiğit
Oyuncular: Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit, Adem Muriç
Senaryo: Serdar Atacan, Barış Can Sağır, Emre Uzun
Yapımcı: Serdar Atacan

T.İ.M - FRAGMAN
Özel kuvvetlerde görev yapan Yüzbaşı Serdar Yıldırım (Serdar Atacan), kimseye haber vermeden kapalı telsizlerle düzenlediği bir operasyonda pusuya düşünce 16 silah arkadaşının ölümüne engel olamaz. Bu olaydan sonra müthiş bir üzüntü yaşamasının yanında görevine de son verilir. Ancak günün birinde gizli bir görev için, yetenekli asker ve polislerden oluşan özel bir ekibe liderlik etmesi için yeniden kendisiyle temas kurulur. Serdar Yıldırım, bu görevi kaybettiği arkadaşları ve ülkesi için kabul eder. 5 kişilik T.İ.M., zorluk görev için bir araya gelir.

Doğmamış

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Brandon Christensen
Oyuncular: Christie Burke, Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin, Sheila McCarthy
Senaryo: Brandon Christensen
Yapımcı: Colin Minihan

DOĞMAMIŞ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İkiz bebekler doğuran Mary'nin (Christie Burke) sadece 1 çocuğu hayatta kalabilmiştir. Doğum öncesi eşi ve arkadaşlarıyla mutlu bir hayatı olan Mary, kaybettiği çocuğunun da acısıyla kendini giderek derinleşen bir bunalım halinde bulur. Diğer çocuğunu da kaybedeceği korkusu, yeni doğan bebeklere musallat olduğuna inanılan Lamashtu adlı bir şeytandan haberdar olması ve sanrılar görmeye başlamasıyla gittikçe derinleşir.

Sicario: Day of the Soldado

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 122Dak.
Yönetmen: Stefano Sollima
Oyuncular: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabela Moner, Matthew Modine
Senaryo: Taylor Sheridan
Yapımcı: Basil Iwanyk, Erica Lee

SİCARİO: DAY OF THE SOLDADO - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Uyuşturucu kartelleri, teröristleri ABD sınırından kaçak yollarlar geçirmeye başlar. Federal ajan Matt Graverise durumdan dolayı Alejandro'yla iletişime geçer. Ancak ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen ve görevi savaşı kızıştırmak olan Alejandro kartel patronunun kızını kaçırır. Alevlenen savaşta sivil zayiat olarak görülmeye başlanan kızın kaderi bu iki adamın elinde olacaktır.

Sevimli Emojiler 2

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Animasyon
Süre: 80Dak.
Yönetmen: Alexander Romanetz

SEVİMLİ EMOJİLER 2 - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Kötü Fidolord tarafından güncellenen Mydoom virüsü ilk filmde olduğu gibi yine büyük sorunlara neden olur. Uzaylılar Kraliçe'yi tekrar yapılandırmak için Fringe'i yok etmeye karar verir. Ancak bütün bu işlemler, başka sorunlar yaratır. Durumu çözmek ve Fringe'i kurtamak Moji ve Brainpot'a kalır. Onlara Yüzbaşı da bu yolda destek verecektir.

Karavan (The Leisure Seeker)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - İtalya, Fransa
Tür: Dram, Komedi, Macera
Süre: 112Dak.
Yönetmen: Paolo Virzì
Oyuncular: Donald Sutherland, Helen Mirren, Janel Moloney, Robert Pralgo, Kirsty Mitchell
Senaryo: Paolo Virzì, Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo
Yapımcı: Marco Cohen, Fabrizio Donvito

KARAVAN - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Hayatı 50 yıldan uzun süredir paylaşmış John (Donald Sutherland) ve Ella (Helen Mirren) çifti, 'The Leisure Seeker' adını verdikleri araçlarıyla birlikte birçok seyahate çıkmışlardır. Artık Alzheimer belirtileri göstermeye başlayan John ve sürekli ona destek olan Ella, son bir kez unutulmaz bir macera yaşamak için Boston'dan Key West'teki Ernest Hemingway Evi'ne, kimseye haber vermeden bir yolculuğa çıkmaya karar verirler.

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (The Extraordinary Journey of the Fakir)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Fransa, ABD
Tür: Dram, Komedi, Macera
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Ken Scott
Oyuncular: Dhanush, Erin Moriarty, Berenice Bejo, Gerard Jugnot, Barkhad Abdi
Senaryo: Jon Goldman, Luc Bossi
Yapımcı: Aditi Anand, Luc Bossi

FAKİR: BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU - TÜRKÇE ALTYAZIILI FRAGMAN
Ajatashatru Lavash Patel (Dhanush), çocukluk yıllarından beri yaşadığı Yeni Delhi'nin bir mahallesinin bile dışına çıkmamış, küçük sihirbazlık numaraları yaparak hayatını sürdüren bir 'fakir'dir. Ancak günün birinde çok sevdiği annesi ölür, ölmeden önce ona Paris'e bir uçak bileti ve muhakkak tamamlaması gereken bir görev miras bırakmıştır. Aja da hiç tanımadığı bu ülkede çok farklı bir kültür ve insanlarla tanışır. Ancak yolculuğu onu daha başka ülkelere ve hiç tahmin edemeyeceği bambaşka maceralara da sürükleyecektir.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000