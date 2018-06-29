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Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Samet Çakırtaş
Oyuncular: Akın Ayvaz, Şengül Kaya, Cansel Aydos, Tolga Polat, Özgür Esat Şentürk
Senaryo: Serkan Ertem
Kaçış Planı 2: Hades (Escape Plan 2: Hades)
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem, Suç
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, 50 Cent, Jaime King
Senaryo: Miles Chapman
Yapımcı: Randall Emmett, George Furla
Yakalandın! (Tag)
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Jeff Tomsic
Oyuncular: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Jon Hamm
Senaryo: Rob McKittrick, Mark Steilen
Yapımcı: Todd Garner, Mark Steilen
T.İ.M
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
Yönetmen: Onur Yiğit
Oyuncular: Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit, Adem Muriç
Senaryo: Serdar Atacan, Barış Can Sağır, Emre Uzun
Yapımcı: Serdar Atacan
Doğmamış
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Brandon Christensen
Oyuncular: Christie Burke, Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin, Sheila McCarthy
Senaryo: Brandon Christensen
Yapımcı: Colin Minihan
Sicario: Day of the Soldado
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 122Dak.
Yönetmen: Stefano Sollima
Oyuncular: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabela Moner, Matthew Modine
Senaryo: Taylor Sheridan
Yapımcı: Basil Iwanyk, Erica Lee
Sevimli Emojiler 2
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Animasyon
Süre: 80Dak.
Yönetmen: Alexander Romanetz
Karavan (The Leisure Seeker)
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - İtalya, Fransa
Tür: Dram, Komedi, Macera
Süre: 112Dak.
Yönetmen: Paolo Virzì
Oyuncular: Donald Sutherland, Helen Mirren, Janel Moloney, Robert Pralgo, Kirsty Mitchell
Senaryo: Paolo Virzì, Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo
Yapımcı: Marco Cohen, Fabrizio Donvito
Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (The Extraordinary Journey of the Fakir)
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Fransa, ABD
Tür: Dram, Komedi, Macera
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Ken Scott
Oyuncular: Dhanush, Erin Moriarty, Berenice Bejo, Gerard Jugnot, Barkhad Abdi
Senaryo: Jon Goldman, Luc Bossi
Yapımcı: Aditi Anand, Luc Bossi