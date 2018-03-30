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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (30 Mart 2018)

Merakla beklenen, dövüş ustalarının olduğu Kickboxer: Misilleme ile birlikte bu hafta toplam 10 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

30 Mart 2018 Cuma, 09:16:57

Başlat: Ready Player One (Ready Player One)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 140dk
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Hannah John-Kamen
Senaryo: Zak Penn, Ernest Cline, Eric Eason
Yapımcı: Donald De Line, Dan Farah

READY PLAYER ONE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Ready Player One, yakın gelecekte revaçta olan sanal gerçeklik evreni OASIS'teki büyük yarışmaya katılan genç Wade Watts'ın hikâyesini anlatıyor.

Arapsaçı

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Burak Satıbol
Senaryo: Ömer Faruk Yardımcı, Ayşe Işıkmen
Yapımcı: Ömer Faruk Yardımcı, Doruk Acar

ARAPSAÇI - FRAGMAN
Eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceket, tesadüfen gelişen olayların sonucunda farklı insanların hayatlarını kesiştirir.Üstelik büyük ikramiye çıkmış loto kuponu da ceketin içindedir ancak bundan herkes habersizdir. Elden ele gezen bu deri ceket,bu insanların hayatlarını değiştirecektir.

Ruhlar Evi (The Spiritualist)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2016 - İngiltere
Tür: Korku
Süre: 100dk
Yönetmen: Carl Medland
Oyuncular: Jasmyn Banks, Jane Merrow, Julie T. Wallace, Ian Reddington, Petra Bryant
Senaryo: Carl Medland
Yapımcı: David Warner, Mümtaz Yıldırımlar

RUHLAR EVİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Laura (Jasmyn Banks) her gece korkulu anlar yaşamakta, uyku apnesi yüzünden doğru düzgün uyuyamamaktadır. Onu rahatsız eden gücün ölmüş annesinin hayaleti olduğuna inanan genç kadın, bir ruh çağırma uzmanı ve arkadaşlarıyla birlikte ruh çağırma seansı düzenler. Ancak işler kontrolden çıkınca oradan bulunan herkes korku dolu dakikalarla yüzleşmek zorunda kalır.

Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyom, Dram
Süre: 110dk
Yönetmen: Dimitri Logothetis
Oyuncular: Alain Moussi, Jean-Claude Van Damme, Hafþór Júlíus Björnsson, Mike Tyson, Sara Malakul Lane
Senaryo: Dimitri Logothetis
Yapımcı: Robert Hickman, Steven Swadling

KİCKBOXER: MİSİLLEME - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Öldürülen erkek kardeşinin intikamını aldıktan bir yıl sonra güçlü bir gangster tarafından kaçırılan ve hapsedilen MMA şampiyonu Kurt Sloane, kedini yine Tayland'ta bulur. Özgür kalması için tek yol ise 180 kiloluk güçlendirici ilaçlar kullananbir dövüşçüyle yasal olmayan gerçekleşecek ölümcül maçı kazanmaktır. Çok sıkı bir çalışmaya girmek zorunda kalan Sloane,usta Durand ve kendisi gibi hapis tutulan Briggs'in yardımıyla özgürlüğe giden bu yoldan sağ çıkmak için büyük bir mücadeleverecektir.

Thelma

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Romantik
Süre: 116dk
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Grethe Eltervåg
Senaryo: Joachim Trier, Eskil Vogt
Yapımcı: Thomas Robsahm, Stephan Apelgren

THELMA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Fazlasıyla muhafazakar Hıristiyan bir ailenin kızı olan Thelma (Eili Harboe), üniversite eğitimi için ilk ailesinden uzakta yaşamaya başlamıştır. Ancak Anja (Kaya Wilkins) ile başladığı arkadaşlık, yetişme tarzının hiç öğütlemeyeceği bir biçimde kısa zamanda çok daha yakın bir arkadaşlığa dönüşür. Bir yandan Thelma, epilepsi nöbetlerine benzeyen nöbetler geçirmeye başlamıştır. Thelma'nın geçmişinde sakladığı sırlar, yeniden gün yüzüne çıkmak üzeredir.

Bizim Köyün Şarkısı

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 104dk
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Esat Polat Güler

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI - FRAGMAN
İstanbul'da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar'ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır.

12 Savaşçı (12 Strong)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Nicolai Fuglsig
Oyuncular: Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Michael Shannon, Michael Peña, Rob Riggle
Senaryo: Ted Tally, Peter Craig
Yapımcı: Jerry Bruckheimer, Molly Smith

12 SAVAŞÇI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
11 Eylül saldırılarının hemen ardından 'Yeşil Bereliler' olarak da bilinen Amerikan Özel Kuvvetleri'nin 12 kişilik ekip, Afganistan'a gönderilir. Burada Kuzey İttifakı ve onun lideri Raşid Dostum'la (Navid Negahban) işbirliği yapan ekip, Afganistan'ın dağlık coğrafyasında Taliban güçleriyle bir gerilla savaşına girecektir.

Kabus

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 100dk
Yönetmen: Tuncer Gürbüz
Oyuncular: Mustafa Kaya, Gülfer Sarıgül, Esra Öztop, Sinem Kayaoğlu, Sahra Kaya
Senaryo: Mustafa Kaya
Yapımcı: Tarık Karakulak

KABUS - FRAGMAN
Ressam Özge, küçük yaşta babasını kaybetmiş, çocukluk yıllarında üvey babası Şeyhmus'un birçok tacizine maruz kalmış genç bir kadındır. Annesi Neriman, Şehmuz'un kızını taciz ettiğini öğrenince Şehmuz'u öldürmüş, içeride yaşadığı bunalımlı dönem sonucunda intihar etmiştir. Genç yaşta yaşadığı bütün bu travmalar, Özge'yi ve sanatını derinden etkilemiştir. Hep koyu tonlara sahip resimler çizen genç kadın, özel hayatında da kabuslar ve sanrılardan kurtulamamıştır. Konuştuğu bir hoca, yaşadığı eve büyü yapıldığını ortaya çıkarır. Ama üzerinde başka bir gücün daha etkisi vardır.

Kelebekler

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 117dk
Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serhan Keskin, Hakan Karsak
Senaryo: Tolga Karaçelik
Yapımcı: Tolga Karaçelik

KELEBEKLER - FRAGMAN
Üç kardeşin yıllar önce yolları ayrılır. 30 yıl sonra çocuklarını bir araya getirmek isteyen babaları bu üç kardeşi HasanlarKöyü'ndeki evlerine çağırır. Aralarında en büyük olan Cemal, iki kardeşini de alır ve köye doğru yola çıkarlar. Gittiklerinde babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir.Birbirlerini çok tanımayan bu üç kardeş köyde yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışacaktır.

Sagu & Pagu Büyük Define

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 80dk
Yönetmen: Engin Baştürk
Seslendirenler: Fatih Özkul, Murat Aydın, Onur Kırış, Hakan Akın, Sinan Divrik
Senaryo: Murat Kirişçi
Diğer Adı: Sagu ile Pagu İş Başında

SAGU & PAGU BÜYÜK DEFİNE - FRAGMAN
Bir zamanlar yemyeşil, bolluk içinde olan Sagu ve Pagu'nun yaşadığı topraklar, artık kuraklığın esiri olmuştur. Susuzluktan kıvranır vaziyette dolaşmakta olan Sagu ile Pagu, bilge kaplumbağa Kalep'le karşılaşır. Kalep onlara, kendisinde bulunan bir define haritasında yeri gösterilen hazineyi bulmaları halinde ülkelerini kurtarabileceklerini anlatınca hep birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Ancak kötü kalpli bir kurt da haritanın ve definenin peşindedir.

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