Başlat: Ready Player One (Ready Player One)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 140dk
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Hannah John-Kamen
Senaryo: Zak Penn, Ernest Cline, Eric Eason
Yapımcı: Donald De Line, Dan Farah
Arapsaçı
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Burak Satıbol
Senaryo: Ömer Faruk Yardımcı, Ayşe Işıkmen
Yapımcı: Ömer Faruk Yardımcı, Doruk Acar
Ruhlar Evi (The Spiritualist)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2016 - İngiltere
Tür: Korku
Süre: 100dk
Yönetmen: Carl Medland
Oyuncular: Jasmyn Banks, Jane Merrow, Julie T. Wallace, Ian Reddington, Petra Bryant
Senaryo: Carl Medland
Yapımcı: David Warner, Mümtaz Yıldırımlar
Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyom, Dram
Süre: 110dk
Yönetmen: Dimitri Logothetis
Oyuncular: Alain Moussi, Jean-Claude Van Damme, Hafþór Júlíus Björnsson, Mike Tyson, Sara Malakul Lane
Senaryo: Dimitri Logothetis
Yapımcı: Robert Hickman, Steven Swadling
Thelma
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Romantik
Süre: 116dk
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Grethe Eltervåg
Senaryo: Joachim Trier, Eskil Vogt
Yapımcı: Thomas Robsahm, Stephan Apelgren
Bizim Köyün Şarkısı
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 104dk
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Esat Polat Güler
12 Savaşçı (12 Strong)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Nicolai Fuglsig
Oyuncular: Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Michael Shannon, Michael Peña, Rob Riggle
Senaryo: Ted Tally, Peter Craig
Yapımcı: Jerry Bruckheimer, Molly Smith
Kabus
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 100dk
Yönetmen: Tuncer Gürbüz
Oyuncular: Mustafa Kaya, Gülfer Sarıgül, Esra Öztop, Sinem Kayaoğlu, Sahra Kaya
Senaryo: Mustafa Kaya
Yapımcı: Tarık Karakulak
Kelebekler
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 117dk
Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serhan Keskin, Hakan Karsak
Senaryo: Tolga Karaçelik
Yapımcı: Tolga Karaçelik
Sagu & Pagu Büyük Define
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 80dk
Yönetmen: Engin Baştürk
Seslendirenler: Fatih Özkul, Murat Aydın, Onur Kırış, Hakan Akın, Sinan Divrik
Senaryo: Murat Kirişçi
Diğer Adı: Sagu ile Pagu İş Başında