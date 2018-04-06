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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (6 Nisan 2018)

Bu hafta 4 yerli film ile birlikte toplam 8 film vizyona firdi. İşte haftanın filmleri!

06 Nisan 2018 Cuma, 09:17:43

Can Feda

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Savaş
Süre: 105Dak.
Yönetmen: M. Çağatay Tosun
Oyuncular: Burak Özçivit, Kerem Bürsin, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut
Senaryo: Zafer Külünk
Yapımcı: TAFF, BRK´S Production

CAN FEDA - FRAGMAN 2
Türk ordusu, 7 yıldır iç savaşın olduğu dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birine yanında müttefik olmadan girer. Görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Yüzbaşı Pilot Onur'un da katılmasıyla birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkaran tim, bu tuzağı bozmak için vatan millet uğruna teröristlere karşı zorlu şartlar altında büyük bir yaşam savaşı verecektir

Karanlık Sır (Marrowbone)

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İspanya
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth, Matthew Stagg
Senaryo: Sergio G. Sánchez
Yapımcı: Juan Antonio Bayona

KARANLIK SIR (MARROWBONE) - TÜRKÇE ALTYAZIILI FRAGMAN
Jack ve kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jane ve Sam'in büyük bir sırları vardır. Bu dört kardeşin beraberkalmaya devam edebilmeleri için annelerinin ölümünü herkesten saklamaları gerekmektedir. Ancak kaldıkları malikanede şeytani bir varlık genç kardeşlere rahat vermeyecek ve onların hayatını daha da zorlaştıracaktır.

Fındık İşi 2

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD, Kanada, Güney Kore
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Cal Brunker
Seslendirenler: Will Arnett, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Bobby Moynihan, Jeff Dunham
Senaryo: Scott Bindley, Peter Lepeniotis, Cal Brunker, Bob Barlen
Yapımcı: Mike Karz, Hongjoo Ahn

FINDIK İŞİ 2 - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Sincap Surly ve arkadaşlarının yaşadığı fındık dükkanındaki mutlu günleri, şanssız bir kaza sonucu bitince yakındaki parka dönmeye mecbur kalırlar. Parktaki yaşama yeniden alıştıkları sırada kötü bir haber gelir: Belediye başkanı, bu parkı lunaparka çevirmek için adımlar atmaya başlamıştır. Yuvalarını kaybetmek istemeyen Surly ve arkadaşları, sevimli görüntüsünün altında bambaşka bir karakter taşıyan Bay Feng'in de yardımlarıyla başkana tüm güçleriyle savaş açarlar.

Kızım ve Ben

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Murat Gürvardar
Oyuncular: Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Zülal Memişoğlu, Enis Aybar, Emre Özcan
Senaryo: Murat Gürvardar
Yapımcı: Burak Memişoğlu

KIZIM VE BEN - FRAGMAN
Varlıklı bir ailenin tek oğlu olan Doruk'un en büyük hayali polis olmaktır. Doruk bu hayalini gerçekleştirip akademiden birincilikle mezun olduktan sonra bir operasyonda tanıştığı Serap'la kısa süre içinde bir kız çocuğu sahibi olurlar. Ancak kızları Zeynep'in doğuşunun ardından Serap evi terkeder. Özel harekat polisi olan Doruk hem işini hem de kızının bakımını üstlenir. Kızıyla aralarında çok güzel bir bağ oluşmuşken Serap tekrar geri döner ve herkes için zorlu bir alışma süreci başlar

Eski Kocam(ız)

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Almanya
Tür: Komedi
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Margarethe Von Trotta
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann, Lucie Pohl, Cosima Shaw
Senaryo: Pamela Katz

ESKİ KOCAM(IZ) - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Kocasının da yardımlarıyla New York moda dünyasının önde gelen isimleri arasına giren Jade (Ingrid Bolsø Berdal), günün birinde kocası Nick'ten (Haluk Bilginer) gelen telefonla sarsılır. Nick, geride hiçbir iz bırakmadan onu terketmiştir. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Jade, evine gittiğinde daha da büyük bir şok yaşar: Nick'in bir önceki eşi Maria (Katja Riemann) da oradadır. Eski kocalarından yedikleri kazığın ardından 2 kadın için bir arada yaşamak kolay olmasa da zamanla birbirlerine alışacak ve destek olmayı öğreneceklerdir.

Eyvah Karım

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Raşit Çelikezer
Oyuncular: Yosi Mizrahi, Asuman Dabak, Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz, Binnur Şerbetçioğlu
Senaryo: Haluk Özenç

EYVAH KARIM - FRAGMAN
Eyvah Karım, zengin ve sosyete bir çiftin hikâyesini ele alıyor. Tatile giden karısının ardından bir gece evde çapkınlık yapmak isteyen adamın tadını, her şeyden habersiz eve giren üç farklı hırsız ve kocasına sürpriz yapmak için aniden dönen eşi bozuyor.

Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2015 - Norveç
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 78Dak.
Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
Seslendirenler: Jakob Oftebro, Anders Bye, Kåre Conradi, Kari Ann Grønsund, Bjarte Hjelmeland
Senaryo: Karsten Fullu

LOUİS VE LUCA: BÜYÜK PEYNİR YARIŞI - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Geçmişte kendi köyü ve komşu köy arasında düzenlenen, ancak yıllardır unutulmuş olan peynir yarışını ilk kez duyan Saksağan Louis, büyük bir heyecan duyar. Kendini bir şampiyon olarak herkese göstermek isteyen Louis, yerel peynir fabrikasının sahibi Clapton'la bir iddiaya tutuşur. Kazanırsa fabrikayı alacaktır, ancak kaybederse dostu mucit Alfie'nin atölyesi, Clapton'a geçecektir. Clapton'ın ekibinde son derece güçlü bir gorilin bulunduğunu öğrenmesi biraz moralini bozsa da, Alfie ve en iyi dostu Kirpi Luca ile kazanmak için elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaktır.

Karımı Gördünüz mü?

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Bülent Pelit
Oyuncular: Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Coskun Gögen, Esra Sönmezer
Senaryo: Bülent Pelit

KARIMI GÖRDÜNÜZ MÜ? - FRAGMAN
Zengin işadamı Hakkı Geçer (Peker Açıkalın), karısı Makbule Geçer (İvana Sert) ile tatile çıkar. Sahip oldukları birçok turistik tesis yerine farklı bir yere gitmek isteyen eşinin isteğine pek anlam veremeyen Hakkı, yine de bu teklifi kabul eder. Ancak otelin kapısına yanaşıp aşağı inmelerinden hemen sonra Makbule ortadan kaybolur. Hakkı, bundan sonra otelde karşısına çıkan herkese karısının nerede olduğunu sormaya başlar.

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