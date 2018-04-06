Can Feda
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Savaş
Süre: 105Dak.
Yönetmen: M. Çağatay Tosun
Oyuncular: Burak Özçivit, Kerem Bürsin, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut
Senaryo: Zafer Külünk
Yapımcı: TAFF, BRK´S Production
Karanlık Sır (Marrowbone)
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İspanya
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth, Matthew Stagg
Senaryo: Sergio G. Sánchez
Yapımcı: Juan Antonio Bayona
Fındık İşi 2
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD, Kanada, Güney Kore
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Cal Brunker
Seslendirenler: Will Arnett, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Bobby Moynihan, Jeff Dunham
Senaryo: Scott Bindley, Peter Lepeniotis, Cal Brunker, Bob Barlen
Yapımcı: Mike Karz, Hongjoo Ahn
Kızım ve Ben
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Murat Gürvardar
Oyuncular: Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Zülal Memişoğlu, Enis Aybar, Emre Özcan
Senaryo: Murat Gürvardar
Yapımcı: Burak Memişoğlu
Eski Kocam(ız)
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Almanya
Tür: Komedi
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Margarethe Von Trotta
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann, Lucie Pohl, Cosima Shaw
Senaryo: Pamela Katz
Eyvah Karım
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Raşit Çelikezer
Oyuncular: Yosi Mizrahi, Asuman Dabak, Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz, Binnur Şerbetçioğlu
Senaryo: Haluk Özenç
Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2015 - Norveç
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 78Dak.
Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
Seslendirenler: Jakob Oftebro, Anders Bye, Kåre Conradi, Kari Ann Grønsund, Bjarte Hjelmeland
Senaryo: Karsten Fullu
Karımı Gördünüz mü?
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Bülent Pelit
Oyuncular: Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Coskun Gögen, Esra Sönmezer
Senaryo: Bülent Pelit