Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed)
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Dram , Gerilim , Romantik , Erotik
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : James Foley
Oyuncular : Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson, Kim Basinger, Arielle Kebbel
Senaryo : Niall Leonard
Yapımcı : Dana Brunetti, Marcus Viscidi
İyi Günler (Hao ji le)
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 77 Dak.
Yönetmen : Liu Jian
Diğer Adı : Have a Nice Day
Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa)
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - İtalya
Tür : Animasyon , Macera
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Sergio Manfio
Seslendirenler : Evrim Akın, Harun Can
Senaryo : Sergio Manfio, Francesco Manfio
Kayhan
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Togan Gökbakar
Oyuncular : Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu
Senaryo : Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar
Güzel Adam Süreyya
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Belgesel
Yönetmen : Gökçe Kaan Demirkıran