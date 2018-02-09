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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (9 Şubat 2018)

Bu hafta vizyona 5 film girdi. İşte haftanın filmleri!

09 Şubat 2018 Cuma, 09:21:41

Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed)

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Dram , Gerilim , Romantik , Erotik
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : James Foley
Oyuncular : Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson, Kim Basinger, Arielle Kebbel
Senaryo : Niall Leonard
Yapımcı : Dana Brunetti, Marcus Viscidi

ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve zor günleri geride bıraktıklarını düşünen çift için önlerindeki hayat yine kolay olmayacaktır, nitekim Ana'nın eski patronu Jack Hyde (Eric Johnson) ve Christian'ın geçmişinde bırakmaya çalıştığı Elena Lincoln (Kim Basinger), hayatlarından çıkmamaya kararlıdır.

İyi Günler (Hao ji le)

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 77 Dak.
Yönetmen : Liu Jian
Diğer Adı : Have a Nice Day

İYİ GÜNLER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Bir mafya babası için şoförlük yapan Xiao Zhang, yaptıkları bir işin ardından yanındaki kişiyi ekarte edip içinde tam 1 milyon Yuan bulunan çantayı alarak kaçar. Amacı, geçirdiği estetik ameliyatında istediği sonucu alamayan sevgilisini yeniden ameliyat ettirecek parayı edinmektir. Ancak hırsızlığın haberi kasabada çabuk yayılır ve herkes Xiao ile 1 milyonun peşine düşer.

Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa)

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - İtalya
Tür : Animasyon , Macera
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Sergio Manfio
Seslendirenler : Evrim Akın, Harun Can
Senaryo : Sergio Manfio, Francesco Manfio

LEO DA VİNCİ MONA LİSA MACERASI - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
İcatlar yapmayı seven, zeki ve yaratıcı genç Leonardo Da Vinci, arkadaşları Lorenzo ve hayran olduğu Lisa ile Vinci kasabasında hayatını sürdürmektedir. Günün birinde kasabalarına gelen panayırdaki bir adamın gizli bir hazinenin varlığından söz etmesi, Leonardo'nun aklına bu hazineyi bulma fikrini getirir. Arkadaşlarıyla birlikte hazinenin peşine düşen Leonardo, içinde korsanların ve önceden hiç tahmin edemeyecekleri tehlikelerin de olduğu büyük bir maceraya atılırlar.

Kayhan

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Togan Gökbakar
Oyuncular : Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu
Senaryo : Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar

KAYHAN - FRAGMAN
Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan (Şahan Gökbakar), yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer.

Güzel Adam Süreyya

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Belgesel
Yönetmen : Gökçe Kaan Demirkıran

GÜZEL ADAM SÜREYYA - FRAGMAN
Filmde Beşiktaş'ın uzun yıllar malzemecisi olarak görev yapmış Süreyya Soner'le ve onu tanıyan insanlarla yapılan söyleşiler yer alıyor.

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