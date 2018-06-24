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Not: Sürat motoru kullanmak için amatör denizci ehliyeti şart. Yasalara göre sadece 14-16 yaşındaki çocuklara velilerin muavakatı ile amatör denizci ehliyeti verilebilir ancak bu da sadece 7 beygir gücünde yani çok yavaş hareket eden botlar için geçerlidir.