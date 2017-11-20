Volkan Özdemir Amerika’da tutuklandı

İsviçre’nin Fribourg şehrinde yaşayan ünlü karma dövüş sporu oyuncusu Volkan Özdemir, Amerika Florida’da polis tarafından tutuklandı..

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Atamer'in haberine göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika’da bir barda çıkan kavganın sorumlusu olduğu iddia edilen Özdemir, şikayet üzerine tutuklandı. Ancak Özdemir bu karara itiraz etmiş ve 10.000 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Davası devam eden Özdemir'in suçlu bulunması halinde, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Volkan Özdemir