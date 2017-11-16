Volkswagen'den 10 milyar euro

Çin, ülkede faaliyet gösteren araç üreticileri için NEV adı verilen yeni nesil elektrikli araçların üretimi için 2019'a kadar ulaşılması gereken kesin üretim kotaları belirledi.

Şirketin Çin'deki biriminin başında bulunan Jochem Heizmann'ın Reuters'a verdiği bilgiye göre bünyesinde VW ve Audi markalarını bulunduran Volkswagen

AG gelecek 2-3 yıl içinde 15 NEV araç modelinin satışına başlayacak. 2025 yılından sonra 25 yeni model daha satışa sunulacak.

Heizmann, Volkswagen Group'un şirketlerinin ve Çin'deki ortaklıklarının belirlenen kotadaki yeni enerjili araç satış rakamlarını yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Çin'de asgari satış rakamlarını yakalayamayan üreticilerin eksik kaldıkları rakamlar için para ödemesi gerekiyor.

Volkswagen şu anda Çin'de yaklaşık 10 farklı NEV modelinin satışını yapıyor. Ancak araçların hiçbirini Çin'de üretmiyor.

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