Washington'a 250 kilotonluk nükleer bomba fırlatırsa!..

Nükleer denemelerini sürdüren Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde yeni bir deneme yaparak tüm ülkelerin tepkisini çekmiş, ancak tehditlerini sürdürmeye devam etmişti.
ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim, Trump ile Kim Jong Un'un karşılıklı hakaret ve tehditleri, diğer ülkelerin kınama ve arabuluculuğu faydasız kalırken, Amerikan National Interest (NI) dergisi, iki ülke arasında nükleer savaş çıkması durumunda neler yaşanabileceğinin ihtimallerini okurlarıyla paylaştı.
Daha önce Pyongyang'ın Los Angeles'ı nükleer bombayla vurma ihtimaline karşı yaşanabilecek senaryolar kaleme alınmış, yazar Daniel R. DePetris, 250 kilotonluk bi nükleer bomba ile Los Angeles'ta yaşayan 378 bin kişinin hayatını kaybedeceğini, 860 bin kişinin yaralanacağını söylemişti.
Bu kez Washington'un 250 kilotonluk bir nükleer bombayla vurulması ihtimaline değinen dergi, olumsuz sonucun vehametini ortaya koydu ve kentte yaşayan 413 bin kişinin hayatını kaybedeceği, 527 bin kişinin yaralanacağı yönünde korkunç bir tablo ortaya çıktı.
Daha önce de Daily Mail Gazetesi'nin Avrupa Dış İlişkiler Komisyonu'na dayandırdığı haberde, danışmanlar tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin olası 15 hedefinin ortaya çıkarıldığı, hedefler arasında Beyaz Saray, Pentagon, Manhattan, Japonya, Guam, Seul, Busan, Okinawa, Hawaii, Kyoto ve Tokyo'nun da olduğu ifade edilmişti. Yazar DePetris çok sayıda binanın da yerle bir olacağını belirtti ve "Uzmanlara göre başkentin merkezindeki insanların hayatta kalma şansı olmayacak" ifadesini kullandı.
DePetris, Kuzey Kore'nin nükleer programını nükleer savaşta ilk atımı yapan taraf olmak için değil, ABD'yi askeri operasyondan caydırmak ve ülkede rejim değişikliği yaşanmasının önüne geçmek için geliştirdiğinin altını çizdi.
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