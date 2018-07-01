Amerika Washington Post Gazetesi’nin köşe yazarlarından David Ignatius’un dün yayınlanan makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki krizi bitirmek için Rusya ve İsrail ile anlaşma yapmaya hazırlandığını öne sürdü. “Is Trump handing Putin a victory in Syria?” (Trump, Putin’e Suriye’de bir zafer mi veriyor?) başlıklı makalede, Trump’ın bölgedeki tek büyük amacının “İran’ın bölgedeki nüfuzunu bitirmek olduğuna” vurgu yapıldı. DEAŞ’ın Suriye’de tamamıyla bozguna uğratıldığını hatırlatan Ignatius, ABD’li üst düzey yetkililerden aldığı bilgileri kaynak göstererek, Trump’ın, ABD’nin bu zamana kadar eğitim ve silahları ile yatırım yaptığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin karşısında Esad’ın iktidarını tekrar meşru kılmaya hazır olduğunu belirtti. Trump’ın Suriye politikasını “ileri-geri giden bir pinpon topuna” benzeten Ignatius, Trump’ın selefleri Obama ve Bush’un aksine benzeri yatırımlardan kaçınacağını öne sürdü.

YPG’YE DE DESTEK VERİLECEK

16 Temmuz’da Helsinki’de Putin ile bir zirve yapmaya hazırlanan Trump’ın, “İran’ın bölgedeki nüfuzunun önlenmesi ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi karşılığında Rusya’ya, Suriye’deki siyasi geçişin sağlanması” önerilecek. Ignatius’un iddiasına göre taslak tasarının detayları şöyle:

- Suriye’deki İran destekli güçler, İsrail sınırındaki Golan Tepeleri’ne en az 80 kilometre uzaklıkta durabilecek.

- İsrail, Rusya’nın izniyle Suriye’de kendisini tehdit eden İranlı hedefleri vurabilecek. Ancak İsrail, Rus askerlerin silahsız olması halinde müdahale edebilecek.

- Rusya tarafından havadan desteklenen Esad’ın ordusu, güneybatısındaki alanları geri alacak.

- Rusya’nın askeri polisleri güneybatıdaki sınır noktalarında, belki başka noktalarda da kontrolü ve güvenliği sağlayacak. Ancak bir Avrupalı diplomatın iddiasına göre, Rusya’nın kontrolü eline alması “gerçekçi tahminler üzerine” kurulmadı. ABD şimdilik güneyde el Tanif’teki kontrolünü sürdürecek, böylece İran’ın nüfuzunu engelleyecek.

- Rusya ve Esad rejimi, ABD’nin de silah desteği sağladığı PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye yardım edecek.

ABD’li kumandanlar ABD askerlerinin bölgedeki kalış süresinin maksimum 18 ay daha sürmesini bekliyor. Ancak Trump, bu misyona olan sabrını yitirmek üzere. Suriyeli muhalif liderler ise ABD’nin bu planı karşısında hayalkırıklığına uğradı. WP’ye konuşan bir ÖSO askeri lideri, “Amerika’nın ihaneti karşısında gelecekte yeni cihatçı hareketlerin doğabileceği” yönünde uyardı.

ABD ASKERİ MÜNBİÇ’TE DEVRİYEDE

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Savunma Bilgi Dağıtım Servisi, ABD askerlerinin Münbiç’te Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlanan ortak yol haritası uyarınca ABD tarafından yapılan devriyeye ait fotoğrafları yayınladı. 24-26 Haziran tarihleri arasında karargâh çavuşu Timothy R. Koster tarafından çekilen fotoğraflarda Münbiç’e yakın sınır boyunca devriye yapan ABD zırhlı araçları ve askerleri görülüyor. Türk askerinin ve ABD askerinin DEAŞ’tan temizlenen sınırın iki tarafından ayrı ama koordineli bir şekilde görevini yürüttüğü belirtilerek, devriyelerin “DEAŞ’ın tamamen temizlenmesi ve güvenliğin korunması ile bölgeye istikrar” getirdiği vurgulanıyor.

‘İRAN’IN SURİYE’DEKİ NÜFUZU ENGELLENMELİ’

İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in, Suriye’de sadece İran’ın askeri varlığına değil, herhangi bir İran gücünün Suriye içerisinde bulunmasına karşı olduğunu belirtti. “İran Suriye’yi İsrail’e saldırı düzenlemek için bir üsse dönüştürmek istiyor” diyen Gendelman, ülkesinin de çeşitli mekanizmalar aracılığıyla İran’ın Suriye’de askeri konuşlanma çabalarını başarısızlığa uğratmakla yükümlü olduğunu söyledi. Gendelman, sözünü ettiği mekanizmalara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.