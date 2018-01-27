Gruptan Antwoord Merjin 5 sorumuzu yanıtladı...HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

Müzik yapma, keşfetme ve prova süreçleriniz nasıl oluyor?

Bir şarkı için saatlerce ve saatlerce çalışıyoruz. Ama yine de şarkıya göre değişiyor. Son birkaç ayda daha fazla jamming (doğaçlama) ile başlıyoruz. Bu bizim için yeni. Şu an bir piyanomuz ve müzik yapmak için iyi set-up’ımız var. Başlangıçta sadece bir dizüstü bilgisayarımız vardı...

Müzik ekipmanlarınız neler?

Bir piyano, gitar ve Korg Trident, Juno 106, Korg MS20 ve OB-6 gibi sentezleyiciler. Ayrıca sentezleyicileri yeniden re-amp yapmak için güzel gitar amfileri kullanıyoruz.

Doğaçlama çalmak riskli fakat siz bunu alışkanlık haline getirdiniz. Arada endişelendiğiniz oluyor mu?

Evet, ancak işler kolaylaştığında yönteminizi değiştirmelisiniz. Yanlış gidebilecek olan şeyin heyecanı bir performansı özel kılıyor.

Müzik eleştirmenleri sizi nasıl etkiliyor?

Bizi etkilemesine izin vermemeye çalışıyoruz. Olumlu olduğunda dahi... Yapabileceğimiz tek şey, tekrar tekrar dinlemek istediğimiz müziği yapmak.

Babylon sahnesinde neler olacak?

Şu anda enerji doluyuz ve grubun geri kalanı da bu konser için heyecanlı. Yeni şeyler deneyeceğiz, yeni parçalar çalacağız.