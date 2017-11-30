Whatsapp yoksa Haberturk.com var!

Hayatımızın giderek daha da mobil hale gelmesi artık anlık sorunlarımızın da değişmesine neden oluyor. Artık birçoğumuzu örneğin eskiden "evde yiyecek bir şey kalmamış, market de kapandı" derdinden çok daha fazla etkileyen şey, whatsapp'ta bağlantı sorunu oldu.

Neden mi? Basit. İstatistikler (Kasım 2017) her şeyi söylüyor.

Dünyada kaç kişi whatsapp kullanıyor?

Yanıt: 1.3 milyar

Peki bu kullanıcıların kaçı aktif kullanıcı?

1 milyarı.

Dünyada kaç kişi Whatsapp durum uygulaması kullanıyor?

Günlük 300 milyon kişi.

Whatsapp'tan günde ortalama kaç adet sesli arama yapılıyor?

100 milyon adet.

Günlük whatsapp video araması sayısı kaç?

55 milyonun üzerinde.

Whatsapp kullanıcılarının yüzde kaçı whatsapp'ı her gün kullanıyor?

Yüzde 70'i.

Whatsapp üzerinden günde kaç fotoğraf paylaşılıyor?

4.5 milyar adet.

Facebook'un Whatsapp'a ödediği 19 milyar dolarlık satın alma bedelinin sebebini sırf bu rakamlara bakarak bile anlamak mümkün. Whatsapp'ı Facebook'a satanların öncesinde Google'ın yaptığı 10 milyar dolarlık teklifi neden kabul etmediğini anlamak da hiç zor değil.

Hal böyle olunca belli bir yaş kategorisinin üzerinde olanlar için manasız olan "Whatsapp çöktü" cümlesi çok büyük bir çoğunluk için ufak bir felakete denk gelebiliyor.

Fakat okurlarımız elbette Whatsapp'ın çökmesini de fırsata çevirmekte gecikmedi. Ya ne yapacaklardı? Oturup whatsapp'ın gelmesini mi bekleyeceklerdi. Onun yerine ne yaptılar? Haberturk.com yorumları keşfettiler :) Gurur duyuyoruz hepsiyle...

Whatsapp'ın çökmesinin ardından Haberturk.com'dan bazı yorumlar:

Misafir (22:26) tuğbaaaaaa duy sesimii

Misafir (22:23) Burdan devam edelim :)

Misafir (22:22) buradan devam edelim arkadaşlar napiyonuz :(

Misafir (22:22) millet buradan yaziyo sevgilisine buradan devam edelim arkadaşlar napiyonuz :(

Misafir (22:10) Bacım biz sesli mesaj bırakacak tık

Misafir (21:59) Sevgilimle irtibatım kesildi...Tülaaaaay sevgilim aşkımm nerdesiiiiiiiin :((



Bu da haberimizin ardından gelen yorum:





Misafir (23:47) Bunu da eklermisin yöneti bey bende kendimi ünlü göreyim. Tüm Türkiye ye el sallıyorum selamlar.

Misafir (23:45) dip not uykum geldi iyi geceler cnm bu akşam gelecektik enişte işim çıktı gelemedim whatsapp maduruyum izmir bayraklı Alperdip not uykum geldi iyi geceler cnm

Misafir (23:45) mehmet borcunu ne zaman ödiyeceksin kardeşim burdan cevap yaz

Misafir (23:59) Whatsappı sildim haberturkten konuşacağım artık

Misafir (23:32) Yönetici kardeş bunuda eklesene habere







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