Whatsapp yoksa Haberturk.com var!

Hayatımızın giderek daha da mobil hale gelmesi artık anlık sorunlarımızın da değişmesine neden oluyor. Artık birçoğumuzu örneğin eskiden "evde yiyecek bir şey kalmamış, market de kapandı" derdinden çok daha fazla etkileyen şey, whatsapp'ta bağlantı sorunu oldu.
Neden mi? Basit. İstatistikler (Kasım 2017) her şeyi söylüyor.
Dünyada kaç kişi whatsapp kullanıyor?
Yanıt: 1.3 milyar
Peki bu kullanıcıların kaçı aktif kullanıcı?
1 milyarı.
Dünyada kaç kişi Whatsapp durum uygulaması kullanıyor?
Günlük 300 milyon kişi.
Whatsapp'tan günde ortalama kaç adet sesli arama yapılıyor?
100 milyon adet.
Günlük whatsapp video araması sayısı kaç?
55 milyonun üzerinde.
Whatsapp kullanıcılarının yüzde kaçı whatsapp'ı her gün kullanıyor?
Yüzde 70'i.
Whatsapp üzerinden günde kaç fotoğraf paylaşılıyor?
4.5 milyar adet.
Facebook'un Whatsapp'a ödediği 19 milyar dolarlık satın alma bedelinin sebebini sırf bu rakamlara bakarak bile anlamak mümkün. Whatsapp'ı Facebook'a satanların öncesinde Google'ın yaptığı 10 milyar dolarlık teklifi neden kabul etmediğini anlamak da hiç zor değil.
Hal böyle olunca belli bir yaş kategorisinin üzerinde olanlar için manasız olan "Whatsapp çöktü" cümlesi çok büyük bir çoğunluk için ufak bir felakete denk gelebiliyor.
Fakat okurlarımız elbette Whatsapp'ın çökmesini de fırsata çevirmekte gecikmedi. Ya ne yapacaklardı? Oturup whatsapp'ın gelmesini mi bekleyeceklerdi. Onun yerine ne yaptılar? Haberturk.com yorumları keşfettiler :) Gurur duyuyoruz hepsiyle...
Whatsapp'ın çökmesinin ardından Haberturk.com'dan bazı yorumlar:
Misafir (22:26) tuğbaaaaaa duy sesimii
Misafir (22:23) Burdan devam edelim :)
Misafir (22:22) buradan devam edelim arkadaşlar napiyonuz :(
Misafir (22:22) millet buradan yaziyo sevgilisine buradan devam edelim arkadaşlar napiyonuz :(
Misafir (22:10) Bacım biz sesli mesaj bırakacak tık
Misafir (21:59) Sevgilimle irtibatım kesildi...Tülaaaaay sevgilim aşkımm nerdesiiiiiiiin :((
Bu da haberimizin ardından gelen yorum:
|Misafir (23:47)
|
Bunu da eklermisin yöneti bey bende kendimi ünlü göreyim. Tüm Türkiye ye el sallıyorum selamlar.
|Misafir (23:45)
|
bu akşam gelecektik enişte işim çıktı gelemedim whatsapp maduruyum izmir bayraklı Alper dip not uykum geldi iyi geceler cnm
|Misafir (23:45)
|
mehmet borcunu ne zaman ödiyeceksin kardeşim burdan cevap yaz
|Misafir (23:59)
|
Whatsappı sildim haberturkten konuşacağım artık
|Misafir (23:32)
|
Yönetici kardeş bunuda eklesene habere
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.