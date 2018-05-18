WHO Demokratik Kongo'daki Ebola salgını için acil toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şu ana dek 23 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınının yayılma riskini ele almak üzere acil bir toplantı yapacak.
Bugün yapılacak toplantıda salgının "uluslararası kaygı yaratan acil kamu sağlığı sorunu" olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına karar verilececk.
Böyle bir tanımlama yapılırsa daha büyük bir yardım operasyonuna girişilecek.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde başlayan Ebola salgını, bir milyon kişinin yaşadığı Mbandaka kentine yayıldı.
Uzmanlar salgını kentte kontrol altına almanın daha zor olmasından endişeleniyor.
Sağlık Bakanı Oly Ilınga Kalenga, bu ay salgının ilk görüldüğü bölgeden 130 kilometre uzaklıktaki Mbandaka'ya ulaştığını doğruladı. Bu kent, başkent Kinşasa'nın da dahil olduğu çok sayıda bölgeye bağlanan önemli bir ticaret noktası.
Şu ana kadar tespit edilen 42 vakadan 23'ünde hastalar yaşamını yitirdi.
İç organlarda kanamaya yol açan Ebola, ciddi bir ölümcül hastalık.
Küçük bir miktar kan ile bulaşabilen Ebola'nın ilk belirtileri grip gibi olduğu için kolaylıkla fark edilemiyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Peter Salama, salgının kente ulaşmasının vaka sayılarında "patlama yaşanması potansiyeli" taşıdığını söylüyor.
BBC'ye konuşan Salama, "Bu salgında önemli bir dönüm noktası. Ebola kentte ve kırsal bölgelerde birbirinden çok farklı yayılma hızına sahip. Şimdi vakalarda büyük bir artış yaşanması ihtimali var" diyor.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Hazırlık ve Müdahale Genel Direktör Yardımcısı Salama, Mbandaka'nın ticaret için kullanılan Kongo nehri üzerindeki konumunun, hastalığın 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Kinşasa'nın yanı sıra komşu ülkeler olan Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yayılma ihtimalini artırdığını belirtiyor:
"Bu açıdan bakıldığında bu salgının önemi anlaşılıyor ve Mbandaka'ya acil müdahale edilmesi gerektiğini gösteriyor."
Doğrulanan, olası ve şüpheli Ebola vakaları ülkenin Equateur bölgesindeki üç ayrı sağlık bölgesinde tespit edildi.
Sağlık çalışanları virüsle temas kurma ihtimali bulunan 430 kiş tespit etti ve onların da iletişimde olduğu 4 bin kişinin izini sürmeye çalışıyor. Bu kişilerin büyük bir kısmı yalnızca motosikletle ulaşılabilen bölgelerde yaşıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, deneysel bir Ebola aşısından bölgeye 4 bin adet gönderildiğini, yeni sevkiyatların da yolda olduğunu açıkladı.
Ecza şirketi Merck'in geliştirdiği aşı henüz lisanslanmış değil fakat Batı Afrika'daki kısıtlı denemelerde başarı gösterdi.
Öte yandan ilacın -60 ile -80 derece arasında depolanması gerekiyor ve Demokratik Kongo'daki elektrik sistemleri güvenilir bir şekilde çalışmıyor.
Gözlemcilere göre uluslararası örgütlerin bu salgına gösterdiği ilgi, salgının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.
BBC'ye konuşan New York'ta yaşayan Ebola uzmanı Dr. Laurie Garrett, "Bu vakada çok hızlı bir tepki ve müdahale gördük" diyor ve ekliyor:
"Bu ücra bölgeye ulaşmak lojistik açıdan epey zor ve bu geniş bölgede aşılanması gereken kişilerin tespiti de kolay olmayacak.
"Daha önce salgının hızla yayıldığı dönemlerde bu tür önlemlerin alındığı olmamıştı."
2014 ile 2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de Ebola nedeniyle 11 bin 300 kişi yaşamını yitirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.