Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejimine karşı olan insan hakları savunucusu ve aktivist Winnie Madikizela-Mandela'nın 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Winnie Madikizela-Mandela, 1958-1996 yılları arasında Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile evliydi. Nelson Mandela da 2013'te hayatını kaybetmişti.

"Bu yılın başından beri hastanede tedavi altındaydı. Fakat bugün erken saatlerde aile ve sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumdu" açıklaması yapıldı.

Mandela, 1958 yılında Winnie Madikizela'yla evlendi, ancak ANC'nin (Afrika Ulusal Kongresi) 1960 senesinde yasa dışı ilan edilmesiyle, diğer parti üyeleriyle beraber saklanmak zorunda kaldı. Mandela, 1992 yılında adam kaçırma ve ikinci derece fiili saldırıda bulunmakla suçlanan ikinci eşi Winnie'den boşandı.

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