Yalçın Topçu: Mladic’in ceza alması adaletin sağlandığı anlamına gelmiyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kırgızistan’dan Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen öğrencileri bir çatı altında birleştiren “Egemendik Türkiye Mezunları Derneği” heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında kabul etti.

Ziyarette 1995'de Bosna’da soykırımda yaptığı canilikle Bosna Kasabı olarak adlandırılan Ratko Mladic'in müebbet cezası alması ile ilgili konuşan Topçu “Srebrenitsa soykırımının başındaki soysuz Ratko Mladic’in ömür boyu hapis cezası alması adaletin sağlandığı anlamına gelmiyor. 1995 yılında kameralar kaydetti, kalemler yazdı, bu soysuzluk tarihe pislikten harflerle kaydedildi. Müslümanların bağrına nesiller boyunca açık kalacak bir yara açıldı.”

“ALİYA’NIN EVLATLARININ YANINDA, ÖNCE ALLAH SONRA TÜRKİYE VAR”

“Boşnak kardeşlerimiz ne yazık ki hala soykırıma ve tecavüze iştirak edenlerin tehditleri altında. Çünkü ‘Müslümansız Avrupa’ projesi isteklileri boş durmuyor. O soykırımın müsebbibi canilerin çoğu hala ellerini kollarını sallaryarak geziyor. Soykırımın mağduru olmak korkunç bir psikolojik travma durumudur. Ama bütün dünya bilmelidir ki; Aliya’nın evlatları ve onların ülkelerinin yanında önce Allah, sonra da Türk halkı her zaman var olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’dan gelen misafirlerin ziyaretine dair değerlendirmelerde bulunan Topçu şunları kaydetti:

“GÖNÜLLÜ ELÇİLİK GÖREVİ GÖRÜYORLAR”

“Daha önce Yerli Düşünce Derneği olarak Kırgızistan’da düzenlediğimiz ‘Bişkek Türk Filmleri Haftası’ sırasında Egemendik Türkiye Mezunları Derneği’ni Yerli Düşünce Derneği heyetiyle beraber ziyaret etmiştik. Bugün de Kırgızistan’da faaliyet gösteren Egemendik Türkiye Mezunları Derneği’nin değerli başkanı Erkinbek Djoroev ve heyetini iade-i ziyaretlerinde milletin evinde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye’de okuyarak mezun olmuş 160 ülkeye mensup 150 bin öğrenci bugün ülkelerinin çok önemli mevkilerinde insanlarına ve ülkelerine hizmet ediyorlar. Egemendik Derneği mensupları da buna örnektir. Aynı zamanda ülkemizle kendi ülkeleri arasında sosyal kültürel, ekonomik, turistik alanlarda muazzam bir gönüllü elçilik görevi de göüyorlar.”

“HEP BİRLİKTE AYNI İDEALLERE YÜRÜYORUZ”

“Kırgızistan ve Anadolu’da yaşayanlar bir atanın çocuklarıdır. 5000 bin yıllık tarihe 2000 yıllık devlet geleneğine sahip olan ‘Büyük Türk Milleti’ hiç şüphesiz 21. yüzyıla da damgasını vuracaktır. Kazak, Kırgız, Türkmen, Uygur, Özbek, Azerbaycan Türkü ve akraba topluluklar olarak 350 milyonluk büyük bir aileyiz. Ayrı coğrafyalarda yaşasak da aynı yüreğe aynı inanca sahibiz ve çok şükür hep birlikte aynı ideallere yürüyoruz.”

“İNSANLIK MERHAMET MEDENİYETİNE MUHTAÇ”

“Türk halklarında uyanış başlamıştır. Dünya Türk-İslam medeniyetinin doğum sancılarını yaşıyor. Batının derebeyi medeniyeti insanlığa soykırım, katliam, sömürgeden ve hukuksuz, ahlaksız savaşlardan başka bir şey vermedi. İnsanlık merhamet medeniyetine muhtaç. Türk-İslam Dünyasının evlatları ‘merhamet medeniyetinin’ temsilcisi Ankara, küresel çetelerden bağımsız, milli liderleriyle bu kutlu hedefe, Kızıl Elmasına yürüyor. Ayrı devletler olsak da Adriyatik’ten Çin Seddine kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk-İslam Dünyası 21. yüzyılda mazlumların, mağdurların, bir milyar yedi yüz milyonun Kızıl Elmasıdır. Türk Dünyası halkları bu fikirde bir olduğu zaman Türk-İslam dünyası gelecekte işte de dilde de Fikirde de bir olacaktır. O zaman dünya ve insanlık bugünkinden daha güvenli, daha özgür, daha salt adaletin uygulandığı, refah seviyesi yüksek bir dünya olacaktır.“



2019 İÇİN “GÖNÜL SEFERBERLİĞİ” VURGUSU

“Türkiye dünyanın merkezi, medeniyetlerin beşiği bir ülkedir. Türk-İslam Dünyasındaki uyanışı küresel çetelerin lehine yönlendirmek için çabalayan FETÖ gibi hain örgütlerin kirli emelleri de çok şükür boşa çıkmıştır. Eğitim üzerinden sızan bu melanet örgüt, beynelmilel hain üretme fabrikası gibi hareket etmiştir. Milliyetsiz, vatansız, adeta bin bir yüze sahip eğitim zaiyatları üretimi yapılmıştır. 15 Temmuz bu ihanet şebekesinin sonunu başlatan milat olmuştur. Cumhurbaşkanımızın üstün liderliği ve milletimizin feraseti ve cesaretiyle FETÖ tarihin hainler mezarlığına gömülmüştür. 2019 için gönül seferberliği başlatarak ülkemizin bu kutlu yürüyüşünü Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek devam ettireceğiz.”

“HEYBEMİZE DİPLOMANIN YANINDA BİRÇOK DEĞER KOYDUK”

Ziyarette Egemendik Derneği adına söz alan dernek yöentim kurulu başkanı Erkinbek Djoroev “Türkiye Cumhuriyeti bizlere sadece üniversite eğitimi değil hayat eğitimi de vermiştir. Buraya geldiğimizde sadece bir diploma alıp geri dönmedik, heybemize diplomanın yanında birçok değer koyduk. Bizler Türkiye’de yaşarken torpak ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu öğrendik. Vatan sevgisinin bu şeklini kendi çevremizde de aşılamayı amaç edindik. Türkiye’ye gönül vermiş insanlarız. Biz ucu bucağı olmayan büyük Türk milletinin menfaatlerinin gönüllü elçileriyiz. Derneğimizin çalışmaları, Türkiye’ye minnet borcundan ziyade gönül görevimizdir” ifadelerini kullandı.