Yalçın Topçu NATO skandalıyla ilgili konuştu

Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yerleştirilmesi, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verilmesi üzerine sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Artık saldırıların yönü ve şekli mantık çerçevesinden sıyrılmıştır” dedi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU MESAJI

Sözlerine geçtiğimiz Cumartesi günü vefat eden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile başlayan Yalçın Topçu “genç yaşlarından itibaren ülkemize ve insanımıza hediye ettiği başarılarıyla spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve gençlerimizin ufuklarını aydınlatmış, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla göğsümüzü kabartmış Merhum Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine sevenlerine ve spor dünyasına başsağlığı diliyorum” dedi.

“TATBİKAT ADI ALTINDA KEPAZELİK, ALÇAKLIK…”

NATO tatbikatıyla ilgili konuşan Topçu, “Nato tatbikatı uygulaması adı altında, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın adı kullanılarak yaşanan bu kepazelik, rezillik ve alçaklıkla, jeopolitik ve jeostratrejik konumu sebebiyle artık akla hayale gelmeyecek yönlerden baskı ve saldırılar altında tutulan ülkemize ve %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kahpece düşmanlık kusuluyor. Bu hayasız ve şerefsiz davranış NATO’nun ülkemizle ilgili tutumuna tüy dikmiş, büyük Türk milletince bu kurumdaki varlığımız artık sorgulanır hale gelmiştir. Mesele 2019’dur. Millet olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutacağız ki; bu edepsiz ve hayasız akınlar, bu terbiyesiz saldırılar istikbalimize bir daha gölge düşüremesin.”

“Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Üyesine her türlü düşmanca tavır içinde olan bu kurum bizim için olmazsa olmaz değildir. Bu kurumdaki varlığımız TBMM tarafından acilen ele alınmalı. Bu hayasız kumpasa cevapsız kalınmamalıdır. MHP’nin değerli liderinin açıklamaları, büyük Türk milletinin ekseriyetinde yüksek karşılık bulmuştur. NATO yalnız askeri bir pakt değildir; yeni sömürgeciliğin çağdaş biçimidir. Ekonomik ve siyasi bir bağımlılıktır.Milletimize giydirilmeye çalışılan bu NATO markalı sömürge gömleğini büyük Türk millet geçmişte Sakarya’da, Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’le yırtıp attığı gibi 2019’da da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenerek yırtıp atacaktır.” açıklamasında bulundu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan'dan gelerek ülkemizde üniversite eğitimi görmüş Kazakistan vatandaşlarının kurduğu Astana Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Kuanyshbek Kenzhalim’i makamında kabul etti.

Dernekleri bünyesinde 3000'e yakın mezun bulunduğunu belirten Kenzhalim, amaçlarının Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde üniversite eğitimi görmüş Kazakistan vatandaşlarını bir çatı altında toplayarak faaliyetler yapmak, mezunların Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağlarını sürdürerek iki ülke arasında fahri elçilik yapmak ve iki ülkenin ortak değerleri konusunda iki ülkede yaşadıkları deneyimlerle kardeş iki ülke vatandaşlarına rehberlik etmek olduğunu belirtti.

“BU ÖĞRENCİLER KADİM KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYE VESİLE OLUYOR”

“Ata yurttan ana yurda eğitim için gelen kardeşlerim" diye nitelendirdiği Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerle birlikte Türkiye'den Kazakistan'a eğitim için giden öğrencilerin çok mühim bir misyon üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "bu öğrenciler Türkiye ve Kazakistan arasındaki kadim kardeşliği daha pekiştirmeye vesile oluyor. Biz uzunca yıllar birbirimizden ayrı kaldık. Siz ata yurtta kaldınız, biz ana yurda geldik, buraları yurt kıldık. Uzak kalmışlığımız uzunca bir süre bizim akrabalarımızla birlikte olmamıza engel oldu. Çok şükür ki; o günler artık geride kaldı. Akrabalarının varlığından haberdar, birbirinin kıymetini anlayan nesiller yetişiyor. Artık yeni nesiller kardeş ülkelerinin değerini ve kıymetini biliyorlar. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, beraber ticaret yapmanın önemini iyi biliyorlar. Bu da hem bizim medeniyet coğrafyamıza, hem de dünya barışına ve huzuruna çok ciddi katkılar getiriyor.”

“DOSTLUK DİPLOMATİK BİR DİLDİR, BİZ KARDEŞİZ”

“Çok şükür ki ülkelerimiz kudretli ve bilinçli liderler tarafından yönetiliyor. Böylesi liderler çıkarmamız, böylesine güçlü liderler ile yönetiliyor olmamız bizim milletimizin bir şansıdır. Yani ‘Türk dünyasının aksakalı’ Nursultan Nazarbayev'in Rusya ile yaşadığımız krizdeki rolü bu söylediklerimin ispatıdır. Bu çerçevede Kazakistan Türkiye ilişkileri hem stratejik noktada hem de iki ülke liderlerinin birbirlerini çok sevmeleri ve çok iyi anlaşmaları hususunda çok ileri düzeydedir. Bu da bizim milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Biz dost iki ülke değiliz, özellikle dostluk demiyorum, dostluk diplomatik bir dildir, biz kardeşiz, bizler kardeş iki ülkeyiz. Aynı atanın çocuklarıyız.”

“KÖTÜ GÜNÜNDE MAZLUMUN YANINDA OLMAK TÜRK MİLLETİNİN EN ŞEREFLİ ÖZELLİKLERİNDENDİR”

“Biz merhamet medeniyetinin çocukları olarak dünyada devamlı barış için hareket etmekteyiz. Biz bölgemizde barış ve huzur ortamının sağlanması adına adımlarımızı insan için atıyoruz. Örneğin; geçen hafta Irak'ta meydana gelen 7,3’lük depremde Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli olan tüm imkânlarımızla tek başımıza oradaydık. Bu vesileyle depremde kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti deprem mağdurlarının yanında olmaya devam edecektir. Yöneticilerin fevri manevralarla, bölge ile hiçbir alakası olmayanların maşası olarak, bölge halkı adına hatalı kararlar vermesi o ülkenin veya bölgenin insanına mal edilmemelidir. Kötü gününde mazlumun yanında olmak Türk milletinin en şerefli özelliklerindendir.”

“BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU GÜCÜMÜZÜN KANITIDIR”

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Türk dünyasına olduğu kadar tüm dünyaya da hizmet edecek, güvenliğine barışına ve refahına katkıda bulunacak örenk bir yapıttır. Çin'den kalkacak bir tren İpek Yolu güzergâhını aşacak, Anadolu'dan geçecek, Avrupa'nın merkezine hem insan hem eşya taşıyacak. 240 milyon ton yükün Asya'dan Avrupa'ya gittiği söyleniyor. Bu tren yolu bu yükün sadece yüzde onunu taşısa, bundan Kazakistan da, Özbekistan da, Kırgızistan da, Gürcistan da, neticede bu trenin geçtiği güzergâhta bulunan Çin'den Avrupa'nın en ucuna kadar tüm ülkeler ve insanlar faydalanacaklardır. Güçlü liderlere sahip olduğumuzu söylemiştim. İşte bu proje bizim ne kadar güçlü liderlere ve halklara sahip olduğumuzun kanıtıdır.”