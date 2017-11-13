Yapı sektöründe hedef 20 milyar dolar

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, Batimat fuarının bu yıl yüzde 54 yabancı katılımcı ile rekor kırdığını, Türkiye’nin metre kare ölçek oranı ile ilk 3’te yer aldığını kaydetti. Fransa’yı sadece bir Avrupa ülkesi olarak değil Kuzey Afrika’ya açılan kapı olarak gördüklerini ve daha fazla Türk şirketinin bu fuara katılmasını isteyen İDDMİB Başkanı, “Batimat Fuarı 2 bin 500’e yakın katılımcısı ve 350 binden fazla ziyaretçisi ile sektörün lider fuarlarında biri olduğunu ispatladı” dedi.

71 firma ile katıldı

6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Batimat Paris 2017’ye Türkiye’den 71 firmanın katıldığı bilgisini veren İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, “Fuara Türkiye bu yıl beşinci kez milli katılım gerçekleştirdi. Batimat hedef pazarları arasında Afrika olan firmaların kesinlikle kaçırmaması gereken bir fuar. Fuar idaresinden aldığımız bilgilere göre bu yıl 150 bin Afrikalı ziyaretçi Batimat’ı gezmiş. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı da yüzde 10 artmış. 2015 yılında fuara 64 Türk firması katılmıştı. Bu fuar, sektörün daha fazla tanınırlık kazanması, Türk ürünlerinin kalitesini gösterebileceği en kaliteli platformlardan biridir. Çin, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bu fuar yapılıyor ama Almanya ve Fransa fuarları en gözde fuarlar. Bunun nedeni ulaşım kolaylığı, diğer ülkelerde fuarlar daha bölgesel.” diye konuştu.

Kuzey Afrika demek Fransa demek

Sektör olarak en çok Almanya, Çin ve Amerika ile rekabet halinde olduklarını anlatan Mertöz, Fransa’nın ise hem rakip hem de hedef pazar olduğuna dikkat çekti. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz şunları söyledi:

“Bizi rakiplerimizden ayrıştıran en büyük gücümüz müteahhitlerimiz. Dünya sıralamasında ikinci sırada bulunan müteahhitlerimiz çok güzel işler ortaya çıkararak bize büyük avantaj sağlıyorlar. Malzeme üreticilerinin Ar-Ge ve kalite üzerindeki çalışmaları da dış pazarlarda etkili oluyor. Fransa, Türk Yapı Malzemeleri ve inşaat sektörü için çok önemli bir pazar. Fransa’yı sadece Avrupa ülkesi olarak değil, Kuzey Afrika olarak da görebiliriz. Fransız kolonisinden çıkan ülkeler Fransız markalarına ve Fransız müteahhitlerin önerdiği markalara daha çok yer veriyorlar.” İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, Türkiye’nin bugün Avrupa’ya en çok alüminyum profili satan ülke olduğunu söyledi. Batimat gibi fuarlara her yıl başka başka yeniliklerle katıldıklarını anlatan Rıdvan Mertöz, “İnsanlar her katıldığımız fuarda acaba bu sene ne yaptılar diye merak ediyor. Avrupa’da eskiden hayran kaldığımız firmaların seviyelerine geldik. Bu durum bizi çok gururlandırıyor” dedi.

Yerli malzeme kullana 0 faizli Eximbank kredisi

Fuara katılan İDDMİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, inşaat firmalarına yerli malzeme kullanmalarını tavsiye etti. Türk inşaat firmalarının dünyada yaptıkları işlerde önemli avantajlar elde ettiğini söyleyen Öztiryaki, “Eximbank, Türk malzemeleri kullanılması halinde 0 faizli krediler veriyor. Bu inşaat firmalarına büyük avantajlar sağlıyor. Türk inşaat firmalarına çağrım, Türkiye'deki inşaat malzemelerini kullanmaya özen göstermeleri. Türkiye tanıtım konusunda dikkat çeken ülkeler arasında. Kendi bünyesinde dünyanın en önemli projelerini üretiyor. Üçüncü Havaalanı, boğaz altından geçen tünel, kanal projesi gibi büyük projeler üretiyor. Biz dünyadan bakıldığında inşaat sektöründe çok güçlü olduğumuz, hem dünyadaki proje örneklerimizden hem de Türkiye'de yaptığımız işlerde dikkat çekiyoruz” diye konuştu.

"Bu yıl 20 milyar dolar ihracatı yakalarız"

Yapı Malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar ise sektör ihracatında yılın ilk 9 ayında yükselen bir trend yakaladıklarını söyledi. Urfalılar, “Cumhurbaşkanı, Ekonomi Bakanlığı ve TİM olarak 2017 yılı atılım yılı olacak dedik. Yapı malzemeleri ihracat oranının bu sene yüzde 16’lık bir artış ile 20 milyar dolar seviyelerine geleceğini düşünüyoruz. Sektör açısından 2018 yılında kesinlikle atlanmaması gereken pazarlar içinde Avrupa bulunuyor. Mayıs ayında Balkanların ve Türkiye'nin en büyük inşaat fuarı olan Turkeybuild Fuarı’na dünyanın dört bir yanından müteahhitleri, mimarları ve büyük satın almacıları getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünyada inşaat demiri ihracatında birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Serdar Urfalılar şöyle konuştu: “Dünya ihracatındaki payımız yüzde 2 civarlarında. Dünyada blok mermerde birinci, bakır örme halat kabloda ikinci, doğal taş üretiminde ve ihracatında üçüncü, boyada dokuzuncu sırada yer alıyoruz. Alüminyum profilde ise dünyada sekiz, Avrupa’da ikinci sırada yer alıyoruz. Yapı sektörü olarak her sene ithalatımızın iki katı ihracat yapıyoruz. Geçen sene 9 milyar dolar ithalat yaparken, 18 milyar dolar da ihracat yaptık. Bu sene de ortalama aynı seviyelerdeyiz. Sektörde yenilik yapan ve katma değer sağlayan birçok Türk firması var. Bu firmalarımızı Batimat Fuarı’nda da gördük ve gurur duyduk” diye konuştu.