Yaralı Filistinli'yi öldüren İsrail askerinin af başvurusu reddedildi

Elor Azaria adlı asker, Mart 2016'da Batı Şeria'nın El Halil (Hebron) kentinde 21 yaşındaki Abdul Fettah el Şerif adlı Filistinli'yi kafasından vurarak öldürmüştü.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azaria'nın işlediği suçun sonuçlarının dikkate alındığı belirtildi.
Abdul Fettah el Şerif ve Remzi el Kasravi adlı iki Filistinli, olay günü bir İsrailli askeri bıçakla yaralamış, ardından askerler saldırganlara ateş açmıştı.
İlk ateşte Remzi el Kasravi hayatını kaybetti, Abdul Fettah el Şerif yaralandı.
Olayın görüntülerinde yerde yaralı yatan Abdul Fettah el Şerif'ini ilk ateşten yaklaşık 10 dakika sonra, Azaria tarafından kafasından vurarak öldürüldüğü görülüyor.
Olay sırasında 19 yaşında olan Azaria, Ocak ayında suçlu bulunarak cezaevine gönderilmiş, ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, askerin affedilmesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Azaria af başvurusu yaptı.
Azaria yerde silahsız ve yaralı halde yatan Filistinli'yi, canlı bomba olabileceği ihtimali üzeirne vurduğunu iddia etmiş ancak askeri mahkeme bu savunmayı kabul etmemişti.
Olay İsrail kamuyonu da böldü. Olayın bir Filistinli tarafından kaydedilen görüntüleri İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem tarafından paylaşıldı.
İsrail'de Azaria lehine destek gösterileri düzenlenmiş ancak üst düzey askeri yetkililer askerin hareketlerinin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin değerlerini yansıtmadığı açıklamasını yapmıştı.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de Azaria'ya verilen cezanın suçun ciddiyetini yansıtmadığını savunmuştu.
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