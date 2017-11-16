Yargıtay'dan 'sadakat' kararı

Yargıtay, boşanmalarına karar verilen çiftten birinin yargı süreci tamamlanmadan yeni bir ilişkiye başlamasının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, olay İstanbul'da yaşandı. Evlilikleri zora giren karı koca boşanmak için İstanbul 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hakim tarafları dinledi, boşanmalarına hükmetti. Sürecin tamamlanması için mahkemenin gerekçeli kararı taraflara tebliğ etmesi gerekiyordu. Ancak koca bu işlemi beklemeden yeni bir ilişki yaşamaya başladı. Boşanmak üzere olduğu eşi bu ilişkiden haberdar olup ilişkiyi belgelendirdi. Bu kez eşine tazminat davası açtı. Hem boşanma davası hem de tazminat davası temyize gitti. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi davayı inceledi. Tazminat isteyen kadın haklı bulundu. Yargıtay çiftin boşanmasına karar verdi, aynı zamanda kadına tazminat da ödenmesine hükmetti.

Yargıtay, verdiği kararın gerekçesinde "Sosyo kültürel durumu göz önüne alındığında koca, kararın kesinleşmesini beklemesi gerektiğini bilmeliydi" dedi. Yargıtay boşanma kararı kesinleşmeden yeni bir hayat kurmaya çalışmanın sadakatsizlik olduğuna, kocanın hareketinin boşandığı eşinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti.