Yargıtay karar verdi, sığınaklar kiraya verilemez

Bir apartmanın sakinleri, 1968 yılında aldıkları ortak kararla; bodrum katta bulunan mimari projede apartman ortak alanı olan hizmetli odası, sığınak ve kömürlüğü birleştirip mesken olarak kiraya verdi. Binaya yeni taşınan vatandaşın şikayeti üzerine yargıya taşınan olayda son noktayı Yargıtay koydu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, komşuların apartmana gelir temin etmek amacıyla yaptıkları 50 yıllık düzenleme yargıdan döndü. Bir apartmanın sakinleri, 1968 yılında yaptıkları toplantıda; birinci bodrum katında bulunan mimari projede apartman ortak alanı olan hizmetli odası, sığınak ve kömürlüğü birleştirip mesken haline getirdi. Bina sakinlerinin oy birliği ile aldıkları kararla sığınak yaklaşık 50 yıldır daire olarak kiralandı.
EMSAL NİTELİKLİ BİR KARARA İMZA ATILDI
2014 yılında apartmandan bir daire satın alan vatandaş, duruma itiraz etti. Komşularını ikna edemeyen mülk sahibi, sığınağın mesken olarak kiralanmasını yargıya taşıdı. Davacı, sığınakta kiracı olarak oturan ailenin, binayı boşaltmalarını talep etti. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, 634 Sayılı Kat Maliki Kanunu'nun 4. maddesi gereğince tadilat projesi yapılmayan yerin halen ortak alan olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 13. maddesi de gözetilerek davalı bina sakinlerinin müdahalelerinin önlenmesine hükmetti.
Mahkeme, dava konusu yerin 30 gün içerisinde boşaltılmasına, süresinde müdahalenin önlenmemesi halinde zorla boşaltılmasına karar verdi. Hüküm davalı bina sakinleri tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Ekim ayında verdiği kararında, önceki apartman yöneticilerin apartmana gelir temin etmek amacı ile ortak alan olan sığınakta davalı kiracıların iskan edilmelerine izin verdikleri hatırlatıldı.
Kararda, "Davacı, apartmanın sığınağına vaki yasalara ve hukuka aykırı müdahalenin menine ve işgal altındaki sığınağın boşaltılmasına, keşidesine sebebiyet verilen 296,34.- TL ihtarname masrafının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi, dava konusu yerin 30 gün içerisinde boşaltılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece müdahalenin menine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.
Öte yandan Yargıtay kararının taraflara tebliğ edilmesiyle sığınağın önümüzdeki günlerde boşaltılması bekleniyor
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