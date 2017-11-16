Yargıtay, sokaktaki görüntüyü özel hayat saydı

Yargıtay, eşinin başka erkeklerle ilişkisi olduğu iddiasıyla dedektif tutan koca ve dedektif hakkında mahkumiyet kararı verdi. Yargıtay'ın emsal teşkil edecek kararında özel hayat konusunda da yeni kriterler belirlendi.



Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre Konya'da özel bir hastanede doktor olarak çalışan F. Ç. eşinin başka erkeklerle gayri ahlaki ilişkisi olduğunu ve çocukları ile ilgilenmediği iddiasını ispatlamak için özel bir dedektiflik firmasından M.S. ile anlaştı.

DEDEKTİF 19 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ



Dedektif M.S. 19 gün boyunca F.Ç.'nin eşi Z.İ.Ç'yi takip etti. Gizlice takip edilen kadının kamuya açık alanlarda kimlerle görüştüğü, evine, işe gidiş geliş saatleri, oğlunun nerelerde kaldığına dair fotoğraf ve video görüntüleri F.Ç.'ye teslim edildi.



Eşi aleyhine açtığı boşanma davasının dosyasına, dedektiften elde ettiği fotoğraf ve videoları da koyan F.Ç. hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Mahkeme, F.Ç. hakkında resen suç duyurusunda bulundu.



ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLALDEN MAHKUMİYET



Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan koca ve dedektif hakkında beraat kararı verildi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza atarak beraat kararını bozdu ve sanıkların özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkum edilmeleri gerektiğine karar verdi.

YARGITAY'IN KRİTERLERİNE GÖRE ÖZEL HAYAT NEDİR?



Yargıtay, gerekçeli kararında özel hayatın kriterlerini de belirledi. Buna göre özel hayat;



* Kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantı ve mahremiyetinden ibaret değil.



* Herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içermektedir.



* Kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, 'Kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik' prensibi geçerlidir.



* Kamuya açık alana çıkan herkesin, bu alandaki her görüntü veya sesinin kaydedilip sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin kabulü mümkün değildir.



* Özel hayat, salt mekana indirgenemez.

BERRAK TÜZÜNATAÇ VE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN GÖRÜNTÜLERİ

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, komedyen Şahan Gökbakar ile evinin terasında yakınlaşma anlarının televizyon kanalında yayınlaması hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru ile ilgili karar geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. AYM'nin kararında kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken aktivitelerini terasa taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebileceğinden şikayet etme hakkının olamayacağı aktarılmıştı.