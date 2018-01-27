Türkiye’nin farklı illerinde yer alan konservatuvarlardan seçilen birbirinden yetenekli öğrencilerden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), yarıyıl tatilinde çocuklara çok eğlenceli bir gösteri sunacak. Çocuklara yaşıtları tarafından klasik müziği sevdirmek için yola çıkan DÇSO’nun Mozart’ın Sihirli Dünyası gösterisi, dâhi bestecinin hayatından kesitler sunuyor. Müzikal, ‘Mozart’ın Sihirli Flüt’ operası temel alınarak Murat Göksu tarafından hazırlandı. Müzikalde Türk operasının tanınmış sanatçılarından Ahmet Baykara, Arda Aktar, Görkem Ezgi Yıldırım, Eylem Demirhan Duru ve Mehmet Yılmaz yer alıyor. Mozart’ın çocukluğunu küçük yıldız Ata Berk Mutlu, Mozart’ı ise oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyor. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

2006’da kurulan ve Türkiye’nin birçok ilinde, İsviçre ve Almanya’da konserler veren DÇSO, verdiği 66 konserle 89 binden fazla izleyiciye ulaştı. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğü’nü Prof. Rengim Gökmen’in, Psikolojik Danışmanlığını Dr. Erdal Atabek’in üstlendiği proje, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 800’ü aşkın çocuğu bir araya getirdi. Ve çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı. Birçok ödülü bulunan DÇSO, geçen yıl MarCom Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Platinum” ödülü ve Best Business Ödülleri’nde “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü aldı. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen DÇSO’nun bir özelliği de konserlerin bilet satışından sağlanan gelirin tamamını eğitim projelerine bağışlıyor. Ayrıca orkestra üyeleri, birçok yetenekli gence lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca dünyanın seçkin müzik okullarında burs desteği sağlıyor. Dolayısıyla orkestra geleceğin klasik müzikseverlerini yetiştirirken çocukların iyi eğitim almasına da aracılık ediyor.