İngiltere'de yarım kalple doğduktan saatler sonra ameliyat edilen Charlie bebek, artık gülücükler saçıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Charlie’nin 14 haftadır hastanede olduğunu belirten anne Tracia Wright (30), “İlk kez güldüğünü fark ettiğimde dünyalar benim oldu. Hızla iyileşiyor” dedi. Fakat Charlie’nin tam olarak iyileşmesi için kalp bağışına ihtiyacı var. O ayrıca, İngiltere’nin bağış bekleyen en küçük hastası.

Charlie bebek

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