Başkentte, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA'nın haberine göre Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Spor Salonu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" konulu program düzenleneceği, sonrasında Ankara Spor Salonu'ndan Anıtkabir'e yürüneceği için bazı yollarda araç geçişinin sağlanamayacağı bildirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nde (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası) saat 08.00'den program sona erene kadar, Gar kavşağı ile Ulaştırma kavşağı arasında, Yenimahalle istikameti alt geçit hariç, araç geçişine izin verilmeyecek.

Anıtkabir'e yürüyüş esnasında da kademeli olarak Ulaştırma kavşağı yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı’ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Anadolu Meydanı ile açılan cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Yarın bu yollar trafiğe kapalı!