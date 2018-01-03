Meksika’da birincilik için yarışan iki attan biri, hızını alamayınca yoldan çıkarak parkura çok yakın bir mesafede park edilen pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey metrelerce savrulurken, kafası aracın kaputuna sıkışan at da adeta şaha kalktı. Kaza sırasında aracın kasasında bulunanlar ise faciadan döndü. Kazada jokey ağır yaralanırken, at ise öldü.

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