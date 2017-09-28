HT Magazin ekinde yer alan habere göre yaş grubunuza özel kullanmanız gereken kremler...

20’li yaşlar: Yaşlanmanın ilk belirtileri 25 yaşından itibaren ortaya çıkmaya başlar. Özellikle göz çevresi yaşlanmanın belirtilerinin ilk belirgin hale geldiği bölge. Bu nedenle 25’ten itibaren göz çevresi için ürünler kullanmanızı öneriyoruz.

30’lu yaşlar: Bu yaşlarda cildin enerjisi azalmaya başlar. Bu yüzden cilde kaybettiği enerjiyi verecek, antioksidan içeriğe sahip ürünleri tercih etmeniz gerekiyor.

40’lı yaşlar: Yaşlanmanın en büyük sebeplerinden biri glikoksidasyon yani şekerin ve serbest radikallerin hücrelere zarar vermesidir. Hasara uğrayan hücrelerde ölüm meydana geldiği için kırışıklık ve esneklik kaybı başlar. Kadınlar bu yaşta ciltlerinin eskisi gibi ışıltılı görünmediğinden şikâyet eder. Bu yüzden esneklik sağlayan ve ışıltı kaybını önleyen ürünler kullanmak cildinize iyi gelecektir.

50’li yaşlar: Morfolojik yaşlanma denilen süreç bu yaşlarda ortaya çıkar. Yani cildin şekli 50’lerde değişmeye başlar. Yüz ovali belirginliğini kaybeder, derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu yaşlarda cildi toparlayıcı ürünler kullanırsanız harika olur.