Her cilde uygun doğal yüz maskesi!

Cilt Uzmanı Ayten Kodak, yaz aylarında güzel bir yüze kavuşmak isteyen kadınlar için çeşitli bitkisel yağlarla el edilen, her cilde uygun doğal yüz maskesinin tarifini açıkladı.



Avokado, lavanta uçucu yağı ve gül suyundan elde edilen özel karışımla hazırladığı doğal yüz maskesinin tarifini veren Cilt Uzmanı Ayten Kodak, maskenin basit, doğal ve masrafsız yöntemle evde nasıl hazırlanacağını açıkladı.

Kimyasal dolu yüz kremleri yerine doğal bitkilerle oluşturulmuş kremlerin kullanılması gerektiğini söyleyen Cilt Uzmanı Ayten Kodak, "Avokado, lavanta uçucu yağı ve gül suyu gibi doğal ürünler cildimize herhangi bir zarar vermez fakat içerisinde kimyevi maddeler barındıran kozmetik ürünler için bunu söylemek oldukça zor"dedi.

Hazırladığı karışımla bitki ve meyve özlerinin ciltle buluştuğunu söyleyen Kodak, doğal maske tarifini şu şekilde açıkladı:"Hazırladığımız cilt maskesinde avokado, 5-6 damla lavanta uçucu yağı ve gül suyu bulunuyor. Öncellikle rendeleyip, ezdiğimiz avokadoyu püre haline getiriyoruz. Ardından 5-6 damla lavanta uçucu yağı döküp bu iki malzemeyi karıştırıyoruz. Lavanta yağının fazlasına gerek yok çünkü avokado zaten yağlı bir meyvedir. Malzemeyi karıştırdıktan sonra üzerine gül suyu döküp çok hafif dokunuşlarla yüzümüze yayıyoruz. 15-20 dakika bekleterek cildin iyice emmesini bekliyoruz. Maskemiz bu kadar basit, ucuz ve masrafsız. Tamamen doğal malzemeden oluşuyor. Üstelik kullandığımız ürünler her yerde bulunabilir. Ayrıca avokado, gül suyu ve lavanta uçucu yağı hemen bozulmayan ve koku yapmayan ürünlerdir uzun süre saklanabilir" diye konuştu.

Maskenin yüze sürüldüğünde karışımdaki lavanta ve gül suyundan dolayı ciltte inanılmaz bir ferahlama hissinin oluşacağını belirten Kodak, "15-20 dakika yüzümüzde beklettikten sonra yüzümüzü gül suyu ile yıkıyoruz. Gül suyu kullanmak saf su kullanmaktan her zaman daha etkilidir. Çünkü gül suyu hücre yenileyicidir, cilde nefes aldırır, yumuşatır ve ciltteki yanmayı giderir. Aynı zamanda bakteri ve virüs öldürücü özelliği de çok fazladır" şeklinde konuştu.

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Bitkisel içerikli yağların, sadece cilt güzelliğine değil sinir sistemine de iyi geldiğini belirten Kodak, karşımdaki lavanta, avokado ve gül suyundan oluşan kokunun sinir sistemine de iyi geldiğini ifade etti. Maskelerin kullanımı sırasında dikkate alınması gereken hususlara da değinen Kodak, "Hazırlanan kürler haftada en fazla iki defa uygulanmalı şayet uzun süre güneşte kalınacaksa çinko içeren yağlar tercih edilmeli ve cilt temizlendiğinde ise mümkünse su yerine gül suyu kullanılmalı."dedi.