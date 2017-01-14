26 Ekim 2016 Çarşamba, 13:17:08 | Güncelleme: 14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:47:13
HABERTURK.COM
Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor...
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İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.
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1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.
Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.
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Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.
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Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.
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Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.
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Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.
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Çizgi parmaklara doğru kavisli bir haldeyse, aşırı şevkatli bir insansınız. Aynı şekilde, uzun ve eğimliyse duygularınızı ve hislerinizi kolayca dile getirebiliyorsunuz.
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Kalp çizginizin ortasında bir daire varsa depresyondan çıkamamanız gayet normal.
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Silik bir kalp çizginiz varsa duygusal travmalarla dolu bir hayatınız var.
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2) Yaşam çizginiz reflekslerinizi ve yaşam uzunluğunuzu gösterir.
Baş parmağınıza yakın başlıyorsa, enerjiniz yok denecek kadar azdır.
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Çok eğrili bir yaşam çizginiz varsa enerjiniz etrafınızdaki herkese yeter.
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Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar inanılmaz diri insanlardır. Hayatınız da diri olduğunuz kadar uzun olacak.
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Kısa ve sığ bir çizginiz varsa başkaları tarafından çok kolay kontrol edilebiliyorsunuz..
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Çizgiler düz ve avucunuzun ortasında kalıyorsa, çok çekingen birisiniz demektir
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Yaşam çizginizden birden fazla varsa bu, pozitif biri olduğunuzu ve yaşamdan zevk aldığınızı gösterir.
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3) Akıl çizginiz ne düşündüğünüzü yansıtır.
Eğimli bir akıl çizginiz varsa çok yaratıcı bir insansınız.
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Kısa bir akıl çizginiz varsa fiziksel başarıları, mental olanlara tercih ediyorsunuz.
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Hayat çizginize paralel bir kalp çizgisine sahipseniz, macera tutkunusunuz, ve risk almaya bayılıyorsunuz. Yapışık bir şekildeyse korkuları olan bir kişiliğiniz var.
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Derin ve uzun bir akıl çizginiz vasa çabuk odaklanan zeki bir insansınız.
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İkili bir akıl çizginiz varsa düşünceleriniz de bir o kadar tutarsız.
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Düz bir çizginiz varsa, gerçekçi bir düşünce dünyasındasınız.
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4) Kader çizgisi ise bazı insanlarda bulunur. Kaderinizle ilgili ipuçlarını size verir.
Derin bir kader çizginiz varsa, onun tarafından güçlü bir şekilde kontrol ediliyorsunuz.
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İki yönlü bir kader çizgisi, başkaları için hayatını kolayca değiştirebilen bir insan olduğunuzu gösterir.
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Kader çizginiz, hayat çizginizin başladığı yerde başlıyorsa, eskileri çok özleyen bir yapınız var.
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Kader çizginiz, hayat çizginizle kesişiyorsa aieniz ve arkadaşlarınızın desteğini her zaman arkanızda hissedersiniz.