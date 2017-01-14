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Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

26 Ekim 2016 Çarşamba, 13:17:08 HABERTURK.COM

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor...

  • 1
    1 | 25

    İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

     

  • 2
    2 | 25

    1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

     

    Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek. 

     

  • 3
    3 | 25

    Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 09:20
    kader çizgisi hic yoksa
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