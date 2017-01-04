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YAŞAM

Hangi şehrin nesi meşhur?

03 Kasım 2016 Perşembe, 10:12:46

Türkiye'de her bir ilin kendisiyle özdeşleşmiş 81 unsuru...

  • 1
    1 | 81

    1. ADANA - Adana Kebabı

  • 2
    2 | 81

    2. ADIYAMAN - Nemrut Dağı

  • 3
    3 | 81

    3.AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı

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