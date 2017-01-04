YAŞAM
Hangi şehrin nesi meşhur?
03 Kasım 2016 Perşembe, 10:12:46 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:19:34
Türkiye'de her bir ilin kendisiyle özdeşleşmiş 81 unsuru...
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1
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2
2
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81
2. ADIYAMAN - Nemrut Dağı
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3
3
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81
3.AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı
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4
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5
5
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81
5. AKSARAY - Ihlara Vadisi
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6
6
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81
6. AMASYA - Amasya Elması
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7
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8
8
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81
8. ANTALYA - Düden Şelalesi
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9
9
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81
9. ARDAHAN - Kaşar Peyniri
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10
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81
10. ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri
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11
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12
12
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81
12. BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı
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13
13
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81
13. BARTIN - Amasra Kalesi
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14
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15
15
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81
15. BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi
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16
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81
16. BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri
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17
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17. BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
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18
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18. BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
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19
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20. BURDUR - İnsuyu Mağarası
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21. BURSA - İskender Kebabı
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22. ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği
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23
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24
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24. ÇORUM - Çorum Leblebisi
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25
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25. DENİZLİ - Denizli Horozu
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26
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26. DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu
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27
27
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27. DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
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28
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28. EDİRNE - Selimiye Camii
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29
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29. ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu
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30
30
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30. ERZİNCAN - Tulum Peyniri
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31
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32
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33. GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava
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35. GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme
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36
36
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36. HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)
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38
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39
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40
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40. İSTANBUL - İstanbul Boğazı
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81
42. KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması
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43
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43. KARABÜK - Safranbolu Evleri
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44. KARAMAN - Karaman Koyunu
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46
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46. KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı
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47. KAYSERİ - Kayseri Pastırması
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48
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48. KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları
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49
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49. KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası
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50
50
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81
50. KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli
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51
51
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81
51. KİLİS - Kilis Yorganları
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53
53
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81
53. KONYA - Mevlana Türbesi
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54
54
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81
54. KÜTAHYA - Kütahya Çinisi
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55
55
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55. MALATYA - Malatya Kayısısı
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56
56
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81
56. MANİSA - Mesir Macunu
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57
57
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81
57. MARDİN - Kaburga Dolması
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59
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59. MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
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60. MUŞ - Malazgirt Ovası
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61
61
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81
61. NEVŞEHİR - Peri Bacaları
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62
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63
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64
64
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81
64. OSMANİYE - Yer Fıstığı
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65
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66
66
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81
66. SAKARYA - Islama Köfte
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67
67
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81
67. SAMSUN - Atatürk Anıtı
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68
68
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81
68. SİİRT - Büryan Kebabı
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69
69
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81
69. SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi
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70
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81
70. SİVAS - Kangal Köpeği
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71
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81
71. ŞANLIURFA - Çiğ Köfte
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72
72
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81
72. ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi
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73
73
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81
73. TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi
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74
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75
75
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81
75. TRABZON - Trabzon Ekmeği
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76
76
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81
76. TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı
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77
77
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81
77. UŞAK - Uşak Battaniyesi
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78
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79
79
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81
79. YALOVA - Termal Kaplıcaları
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80
80
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81
80. YOZGAT - Testi Kebabı
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81
81
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81
81. ZONGULDAK - Kömür Madenleri