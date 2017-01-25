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Sıra dışı şoförler

23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:54:27

Slovakya polisi, otoyolda durdurduğu araçta gördüklerine inanamadı

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