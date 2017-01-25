Slovakya'da küçük bir minibüsü durduran polis, inanılması güç bir manzarayla karşılaştı.
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Daily Mail'in haberine göre, minibüsün arkasına tam 72 kuzu yüklendiği ve minibüsün bu kuzularla yaklaşık 240 kilometre yol yaptığı anlaşıldı.
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Avustralya'da yaşayan Michael Wiles barbeküyü motosikletinde taşımaya kalkınca ülkede günün konusu oldu. Wiles, kendisi ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı için 800 dolar para cezası almaktan kurtulamadı.
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Ancak yollarda karşılaşabileceğimiz manzaralar bundan ibaret değil... İşte örnekler...
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SÜRÜCÜLERDEN SIRA DIŞI ÇÖZÜMLER!
İnsanların zor durumlar karşısında ürettikleri çözümler komik görüntüleri de beraberinde getiriyor.