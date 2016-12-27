Hayatınızdaki insanları bu yılbaşında mutlu etmenin en güzel yolu onların yanında yer almak olsa da hediyelerle yüzlerini daha çok güldürmek isteyebilirsiniz. Ama yılbaşında hediye almak dünyanın en zor işlerinden biridir. Doğum günlerinde, yıl dönümlerinde hediye almak biraz daha kolay iken yılbaşında, eminim hepimiz hediye bulmakta zorlanıyoruzdur. Yılbaşı çekilişlerine katılanlar, eşine, sevgilisine, arkadaşına, ailesine hediye almak isteyenler, henüz almadıysanız sizin için hazırladığımız bu hediyeler arasından birini seçebilirsiniz.

KIŞI SICACIK GEÇİRMEK İSTEYENLERE...

Bir kadına alınabilecek en güzel hediyelerden biridir kaban. Kıyafetlerimizi tamamlayan parçalar oldukça hoşumuza gider. Eğer alıcağınız kişinin tarzı daha salaş ve sporsa Decathlon'un Quechua şişme montunu artık 140 TL'ye alabilirsiniz. Yok, o asla bu tarz bir şey giymez diyorsanız, Koton'un yine aynı fiyattaki bu leopar desenli kabanıyla, hediyenin sahibini çok mutlu edebilirsiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN ATKI-BERE-ELDİVEN ÜÇLÜSÜ

Alacağınız çocuğun çok fazla oyuncağı varsa ve artık değişik bir hediye almak istiyorsanız, The North Face'in hem kızlar için hem de erkek çocuklar için çıkardığı atkı-bere-eldiven koleksiyonu tam da size göre. Uygun fiyatlara alacağınız bu hediyeyle, çocukların soğuk günlerde sımsıcak hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

KIZ ÇOCUKLARINA OYUNCAK VE YILBAŞI GİYSİSİ

Her ne kadar siz oyuncaktan farklı hediyeler almak isteseniz de çocuklar oyuncaklara bayılır! Yılbaşı konseptli Barbie bebekleriyle kız çocuklarının gönlünde taht kurabilirsiniz. Sadece oyuncak olmaz diyorsanız, yine yılbaşı konseptli Zara'nın bu ince tuniğini 20 TL'ye alabilirsiniz.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA PlayStation VR GÖZLÜK

Fiyat olarak oldukça pahalı olsa da VR gözlüklerle bir erkeği mutlu edememe gibi bir ihtimaliniz yok. Erkeklerin oynarken kendinden geçtiği PlayStation 4 ile uyumlu olan bu VR gözlüklerle sanal geçeklikle oyunlarını oynadıklarını bir düşünsenize... Eğer imkanınız varsa bu VR gözlüklerini 2.500 TL civarında alabilirsiniz.

PARFÜM

Parfüm oldukça klişe bir hediye olsa da vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Hem erkekler için hem de kadınlar için garanti denilebilecek güzel hediyelerden birisi. Kadınlar için Chopard'ın Wish edp parfümü, 93 TL gibi uygun bir fiyatla, Calvin Klein'in Be parfümünü 96 TL'ye alabilirsiniz. Eminiz bu parfümlerin müstakbel sahipleri, kokularına hayran kalacaklar...

SADECE KADINLARA ÖZEL PARÇALAR

Eğer bir kadını mutlu etmek istiyorsanız sevginizi belli etmenin yanında ona kıyafet alın. Bu yılbaşında hayatınızdaki kadını, sezonun trend parçalarından kadife elbiseyle ve yine sezona damga vuran desenli stilettolarla ödüllendirebilirsiniz. 100 TL olan kadife elbisenin yanında küçük siyah bir parça ile şıklığını tamamlayabilirsiniz. ( Zara ayakkabı: 200 TL, Zara çanta: 170 TL)

ERKEKLERE ÖZEL KOMBİN

Erkeklere alabileceğiniz hediyelerin başında, pantolon ve gömlek ikilisi gelir. Yılbaşında, bu ikiliye kazak ve kemer ekleyerek işlevsel bir kombin yakalayabilirsiniz. Daha şık bir kombi oluşturmak istiyorsanız gömlek, kravak, kemer ve kumaşa yakın daha casual bir pantolon da alabilirsiniz. Dilerseniz sadece tek bir parçayı da hediye olarak alabilirsiniz. (Cacharel gömlek: 399 TL, Cacharel jean: 209 TL, Cacharel kazak: 300 TL, Boyner brend kemer: 50 TL)

MUTFAK DEKORASYONU

Kadınları mutlu edecek bir diğer hediye ise mutfak ürünleri. Parlak ve modern görünümleriyle alışılmışın dışında bir hava veren hediyeler farklı bir alternatif. Tabi siz derseniz ki bakıra gerek yok, normal porselen parçaları da tercih edebilirsiniz. (Crate and Barrel bakır kupalar: 85 TL, Sürahi: 189 TL)

İÇ ÇAMAŞIRLARI

Yılbaşının klişeleşmiş hediyelerinden iç çamaşırlarını bu yıl da tercih edebilirsiniz. Tabi illaki kırmızı olmasına gerek yok. Böylece siz de farklılığı yakalamış olursunuz. Oysho'nun siyah dantelli iç çamaşırını 30 TL'ye alabilirsiniz. Aynı zamanda erkekler için olan Calvin Klein iç çamaşırını da 89 TL'ye bulabilirsiniz.

SICACIK PİJAMALAR

Bu sıralar pijama modasında böyle tatlı parçalar tercih ediliyor. Tavşan şeklinde tulumu, pofuduk terlikleri ve uyku gözlüğü hem tatlı hem de sıcak bir tercih. Tulum, terlik ve gözlükler, Oysho. Daha seksi parçalar hediye etmek istiyorsanız, gecelik ve sabahlık da tercih edebilirsiniz.

YILBAŞI HEDİYE SEPETLERİ

İçinde sabun, kolonya, havlu bulunan bu sepetleri yılbaşı için oldukça mantıklı. Sol taraftaki ayıcıklı hediye sepetini Miss Gaya'da 30 TL'ye alırken içinde bundan farklı olarak banyo tuzu, yılbaşı süsü bulunduran diğer hediye sepetini 150 TL'ye alabilirsiniz.

BERE VE ELDİVEN

Sadece erkekler için değil kadınlar için de bu soğuk kış günlerinde bere ve eldiven hediyesini tercih edebilirsiniz. Gittiğiniz her mağazada uygun fiyata bulabileceğiniz bere ve eldiven ikilisine son zamanlarda boyunluğun önüne geçen atkıları da ekleyebilirsiniz.

YENİ YILDA YENİ CEP TELEFONU İSTEYENLERE

Yeni yılda yeni bir cep telefonu kim istemez ki? Eğer cep telefonu yenileme isteği söz konusuysa alternatifleri araştırıp değerlendirebilirsiniz. Fotoğraftaki XPERIA-Z fiyatı 2.799 TL.

MAKYAJ MALZEMELERİ

Kadınların vazgeçilmezi makyaj malzemelerini set haline getirerek onlara hediye edebilirsiniz. Sezonun moda renklerinden oluşan far, ruj, rimel, paletler, eyeliner, allıklar ve daha nicesi... Hepsinden toplu bir paket hazırlatmak isteyenler için Flormar'ın makyaj malzemelerinin toplamını yaklaşık olarak 180 TL'ye alabilirsiniz. Sadece makyaj malzemeleriyle yetinmek istemiyorsanız vücut bakım ürünlerini de uygun fiyata bulabilirsiniz.

YILBAŞI KUPALARI

İş arkadaşına, okul arkadaşlarına ideal bir yılbaşı hediyesi almak isteyenler için kupalar en ideal seçenekler. Ayrıca yılbaşına özel hediye alışverişinizi son ana bıraktıysanız, yılbaşı kupaları sizin için kolay bir hediye seçeneği olabilir.

SAAT

Hem erkekler için hem de kadınlar için saat çok önemli bir yere sahiptir. Yeni yıla girerken indirim fırsatlarıyla sevdiklerinize saat hediye edebilirsiniz. Saat&Saat'te Tommy Hilfiger saati 404 TL'ye, Fossil saati ise 534 TL'ye alabilirsiniz.

EV DEKORASYONU, EV HEDİYELERİ

Yeni yılda evler de süslenir, yılbaşı ağaçlarının yanı sıra battaniyelerde ve ev dekorasyonlarında da o havayı yakalamak isteriz. Siz de sevdiğiniz birine hediye alıcaksanız Özdilek'in bu yılbaşı konseptli battaniyesini 50 TL'ye alabilirsiniz. Aynı zamanda dekorasyon için Crate and Barrel'in yılbaşı toplarıyla süslenmiş mumlarını 129 TL'ye bulabilirsiniz.

ERKEKLERE ÖZEL KABANLAR

Modayı takip eden ve bir o kadar da şık olmayı seven bir erkeğe hediye alıcaksanız Cacharel'in 1000 TL olan bu şık paltosunu aldığınız zaman onu dünyanın en mutlu insanı yapabilirsiniz. Fiyat olarak oldukça yüksek olan bu kabanı almak yerine Koton'a gidip daha az bütçeli bir kabanı da tercih edebilirsiniz. Bunun tam aksine, daha spor parçalar tercih eden bir erkeğe hediye alacaksanız, yine eş fiyatta Cacharel'in tüylü lacivert ısı termalli montunu alabilirsiniz. Az bütçe ayırdıysanız, Pull&Bear'da 200 TL'lik montlar ve kabanlar bulabilirsiniz.

KIRMIZI VE TONLARINI SEVENLERE...

Yılbaşının vazgeçilmez rengi kırmızıyı kullanmak cesaret istese de takım ruhuyla feminen bir hale bürünebilirsiniz. Damat'ın Siren Ertan koleksiyonuna ait bu özel takımı 1485 TL'ye alabilirsiniz. Kırmızının mutlak tamamlayıcısı siyah rengi ayakkabılarınızda kullanabilirsiniz. Charles&Keith markalı bu zarif ayakkabısı sadece 112 TL... Kırmızı bana yetmez biraz daha ışıltı istiyorum diyorsanız Mango'dan 80 TL'ye çanta almanız mümkün. Hediye kombininizin bitirici vuruşunu ise Jurome'nin bu güneş kolyesi ile gerçekleştirebilirsiniz. (Jurome-2780 TL)

İç çamaşırı ve gecelik seçeneklerinde ise çok uygun fiyata hediyeler bulabilirsiniz. Mango'nun seksi iç çamaşırını 100 TL'ye alabileceğiniz gibi Oysho'nun terliklerini de 76 TL'ye alabilirsiniz. Gecelik olarak ise daha spor bir görüntü tercih etmek isterseniz Victoria's Secret'ın geceliğini 72 TL'ye elde edebilirsiniz. Tabiki kış ayında olduğumuz için H&M'in bu yünlü çoraplarını 25 TL'ye hediye edebilirsiniz.

Erkekler kırmızıyı kıyafetlerinde çok tercih etmeyeseler de aksesuarları için vazgeçilmez renklerden biridir. Atkı, bere, eldiven üçlüsü için kırmızının tonlarından bordoyu tercih edebilirsiniz. Karaca'nın bu setini 120 TL civarında bulabilirken ışıltılı kol düğmelerini yine Karaca'dan 80 TL'ye alabilirsiniz. Yılbaşı hediyesi için kıravat ve kemer ikilisini de düşünebilirsiniz. (Karaca-200 TL) Bunlar bana cazip gelmedi diyorsanız deri bordo cüzdan Karaca'da sadece 80 TL...

Ev aletleri, kadınlar için mükemmel bir hediye seçeneği olabilir. Bir de kırmızı olunca istediğiniz ev aletini alabilirsiniz. İster tost makinesi olsun ister saç kurutma makinesi, karşınızdaki insanı mutlu edebilirsiniz. (Arzum Tost Makinesi-229 TL, Bialetti Moka Potu-899 TL, Bosch ütü-450 TL, Remington-229 TL, Arçelik kahve makinesi- 509 TL, Fakir süpürge-299 TL)

Yemek takımları, vazolar, şamdanlar ve saklama kapları... Hepsi kırmızı ile bütünleşince hediyelerin sahibi, misafir ağırladığı zaman kendini çok güvenli hissedecek... Karaca'nın 100 parçalık yemek takımı 3997 TL gibi yüksek bütçeler için olsa da daha uygunlarını da kolayca bulabilirsiniz. Yine yedi parçadan oluşan tencere setini 497 TL'ye Karaca'dan alabilirsiniz. Baccarat marka vazo ise oldukça pahalı. 5853 TL fiyatlı bu vazoyu Beymen mağazalarından elde edebilirsiniz. Yemek masanızın olmazsa olmazlarından şamdanlar ise Karaca'da 133 TL yerine 66 TL...