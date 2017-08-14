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Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

11 Aralık 2016 Pazar, 09:54:28

  • 1 Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler
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    Sidney Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapmak isteyen 40 yaşlarında bir kadının üzerinden çıkanlar şaşırttı.

  • 2 Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler
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    Şüpheli hareketleri nedeniyle xray cihazından geçirilen kadının elbise, kozmetik ürünleri ve sandaletlerinin içine özenle gizlenmiş 4.4 kilogram kokain bulundu.

  • 3 Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler
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    GÜVENLİK ÖNEMLERİ İSYAN ETTİRDİ!

    ABD’deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı.

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  • 4 Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler
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    Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri “elleyerek” arama yetkisi vermişti.

  • 5 Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler
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    Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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