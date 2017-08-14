11 Aralık 2016 Pazar, 09:54:28 | Güncelleme: 14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:10:24
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Sidney Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapmak isteyen 40 yaşlarında bir kadının üzerinden çıkanlar şaşırttı.
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Şüpheli hareketleri nedeniyle xray cihazından geçirilen kadının elbise, kozmetik ürünleri ve sandaletlerinin içine özenle gizlenmiş 4.4 kilogram kokain bulundu.
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GÜVENLİK ÖNEMLERİ İSYAN ETTİRDİ!
ABD’deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı.
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Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri “elleyerek” arama yetkisi vermişti.
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Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.
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Ancak havaalanlarında fotoğraflara yansıyan bu görüntüler isyana neden oldu.
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Görevlilerin bu yetkiyi haksız ve abartılı şekilde kullandığı iddiaları yolcuları ayağa kaldırdı ve bu hafta ilk davalar açılmaya başladı.
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İşte yolcuları çıldırtan o manzaralar...
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AKILALMAZ X-RAY GÖRÜNTÜLERİ! Roma Havaalanında bavul içinde saklanırken x-ray Cihazına yakalanan sarhoş adamın bavulun içindeki görüntüsü
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Çinli bir adam cinsel fantazisini gerçekleştirmek isteyip anüsünden su yılanı sokarak hastanelik oldu
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Kanada'da kanser hastalığı için ultrasona giren adamın ultrason görüntülerinde insan yüzüne benzeyen bir şekil gören doktorlar şaşkına döndüler.
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Bir hapishanenin mahkumlarının rontgen görüntülerinde yatak yaylarından pile kadar herşey mevcut.
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Kafatasındaki çivi
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Avusturyalı kadın ameliyat sonrası içinde unutulan makasla 18 ay yaşadı.
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Brezilya havaalanında 830 gramlık 72 kapsul kokainle yakalandı.
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Kafatasına sandalye bacağı giren adam hastanede bir aylık bir tedavi süreci geçirdi.
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Marilyn Monroe'nun göğüs rontgeni 45,000 dolara satıldı.
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Miami'li gençe kafasına saplanan metale rağmen hayatta kaldığı için şanslı sayılanlardan...
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piton yılanının yuttuğu metal kablolar
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86 yaşındaki adamın kafasına bahçe makası saplanmışken
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Beyine saplanan metal madde taramada görenleri şaşırttı
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Ameliyatının ardından acı çekmeye başlayan Fransız kadının da röntgenlerinden içinde makas unutulduğu ortaya çıktı.
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Çivi tabancası kazasında beynine 6 tane çivi saplanmışken...
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Avusturyalı Chen Liu'nun ise kafasına tam 34 çivi saplandı.
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Bir mahkum cep telefonunu yuttu fakat X-ray'den saklayamadı.
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Afgan askerin kafasına saplanan cisim onu öldürmeye yetmedi.
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8 yaşındaki kız tam bir oyuncak setini mideye indirdi.
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13 yaşında çocuğun kafasına bıçak saplanmasına rağmen hayatta kalmayı başardı
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16 yaşındaki çocuğun kafasına yanlışlıkla ok saplanınca..
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Jack russel cinsi köpek tam tamına 111 tane bozuk para yuttu.
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1 tanesi yetmemiş olsa gerek... Bir yılan 2 tane ampul yutmuşken.
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Makası midesinde unuttular.
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Afrika pengueni ve bebeği.
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Anahtarını yutan adam böylelikle hiçbir zaman kaybetmiyor.
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Kuşun balıkçıların oltalarını yutmuş şekilde çekilen rontgeni
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Sri Lanka'lı kadın ellerine tam 14 iğne batırdığı rontgenlerde meydana çıktı.
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Bir köpek tam 627 çakıl taşı yuttu.
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Bir savaş gazisinin rontgeni.
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İki insan öpüşürken çekilmiş x-ray görüntüsü
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X-ray cihazı altında bir kadının kalbinin görüntüsü
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Boks eldiveniyle çekilen bir görüntü
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Topuklu ayakkabı x-ray'de böyle görünüyormuş
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Paris'te çekilen bir aile fotoğrafı
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İşte böyle el sıkışıyoruz
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Burnunuzu karıştırdığınızda böyle görünüyor
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X-ray'de ağız kanseri böyle görünüyor
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Belinizi incittiğinizde x-ray'e bu şekilde yansıyor