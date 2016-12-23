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23 Aralık Süper Loto sonuçları
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Süper Loto sonuçları (23 Aralık 2016)

23 Aralık 2016 Süper Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Süper Loto'nun 479'uncu hafta çekilişine göre 6 bilen olmadı, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruş devretti

23 Aralık 2016 Cuma, 09:22:28 Güncelleme: 09:24:08

23 Aralık 2016 Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 6 bilen olmadı, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruş devretti, 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak. İşte Süper Loto'da kazanan rakamlar...

23 ARALIK 2016 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19, 25, 41, 48, 51, 54

 

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 5 dakika önce
    her yıl aynı yılbasında hep devrederek gidiyo
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