YAŞAM
Güzellik kraliçeleri gerçek hayatta nasıl görünüyor?
24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:18:24 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:59:37
HABERTURK.COM
Kimisi çok sevimli kimisi daha da seksi... Podyumda yürürken etrafa ışık saçan güzeller, gerçek hayatlarında da güzellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte dünya güzellerinin gerçek hayattaki halleri...
-
1
1
|
40
Megan Young (Filipinler) - Miss World 2013
-
2
-
3
3
|
40
Paulina Vega (Kolombiya) - Miss Universe 2014
-
4
-
5
5
|
40
Dayana Mendoza (Venezuela) - Miss Universe 2008
-
6
-
7
7
|
40
Azra Akın (Türkiye) - Miss World 2002
-
8
-
9
9
|
40
Leile Lopes (Angola Cumhuriyeti) - Miss Universe 2011
-
10
-
11
11
|
40
Olivia Culpo (Amerika) - Miss Universe 2012
-
12
-
13
13
|
40
Pia Alonzo Vurtzbach (Filipinler) - Miss Universe 2012
-
14
-
15
15
|
40
Riyo Mori (Japonya) - Miss Universe 2007
-
16
-
17
17
|
40
Natalie Glebova (Kanada) - Miss Universe 2005
-
18
-
19
19
|
40
Ximeno Navarrete (Meksika) - Miss Universe 2010
-
20
-
21
21
|
40
Rolenae Strauss (Güney Afrika) - Miss World 2015
-
22
-
23
23
|
40
Stefania Fernandez (Venezuela) - Miss Universe 2009
-
24
-
25
25
|
40
Ivian Sarcos (Filipinler) - Miss World 2011
-
26
-
27
27
|
40
Yu Wenxia (Çin) - Miss World 2012
-
28
-
29
29
|
40
Mireia Lalaguna (İspanya) - Miss World 2015
-
30
-
31
31
|
40
Maria Gabriela Isler (Venezuela) - Miss Universe 2013
-
32
-
33
33
|
40
Ksenia Sukhinova (Rusya) - Miss World 2008
-
34
-
35
35
|
40
Zuleyka Jerrís Rivera Mendoza (Porto Riko) - Miss Universe 2006
-
36
-
37
37
|
40
Kaiane Aldorino (Cebelitarık) - Miss World 2009
-
38
-
39
39
|
40
Alexandria Mills (Amerika) - Miss World 2010
-
40