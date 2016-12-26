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YAŞAM

Güzellik kraliçeleri gerçek hayatta nasıl görünüyor?

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:18:24 HABERTURK.COM

Kimisi çok sevimli kimisi daha da seksi... Podyumda yürürken etrafa ışık saçan güzeller, gerçek hayatlarında da güzellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte dünya güzellerinin gerçek hayattaki halleri...

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    Megan Young (Filipinler) - Miss World 2013

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    Paulina Vega (Kolombiya) - Miss Universe 2014

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