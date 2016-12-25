İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 25 Aralık Pazar günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (25 ARALIK 2016)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YUNUS EMRE MAH,ATATÜRK MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|25.12.2016 - 02:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2016 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|PİRİ REİS MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|25.12.2016 - 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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