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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (25 Aralık 2016)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Aralık 2016 Pazar, 10:42:37 Güncelleme: 10:45:10

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 25 Aralık Pazar günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (25 ARALIK 2016)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : YUNUS EMRE MAH,ATATÜRK MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 25.12.2016 - 02:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2016 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : PİRİ REİS MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 25.12.2016 - 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
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