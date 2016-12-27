Oğlak burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında büyümenizi ve gelişiminizi en çok kariyer ve iş hayatınızda gerçekleştirebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu yıl kariyerinizde çok güzel şanslar yakalayacak, işinizi en güzel şekilde sunmak isteyeceksiniz.

Sanatsal faaliyetleriniz hızlanabilir. İnsan kaynakları, aracılık görevleri, iletişim faaliyetleri, insan ilişkilerine dayalı alanlarda, mimarlık, hukuk, danışmanlık, moda, sanat, sinema, tekstil, politikada yükselebilir, başkalarından göreceğiniz saygı ve takdiri önemseyebilirsiniz.

Kontrol etmeyi seven bir burç olarak etrafınızda oluşan olayları kontrol etmemeyi öğrenmelisiniz. Bırakın hayatınıza hizmet etmeyen kişiler, olaylar, konular gitsin! Dikkat etmeniz gereken en önemli konu, bakıç açınızdaki negatiflik ve kaygılar olmalı. Değişimleri önce kendi içinizde başlatmalı ve değişiminizin karşınıza getireceği sonuçlarla döngünüzü kırmalısınız.

İŞ/PARA/KARİYER

07 Ocak’ta Merkür ‘ün düzelmesi sizi rahatlayacak ama asıl hareket etmeniz gereken dönem 12 Ocak ve sonrası olmalı sevgili Oğlaklar. Bu tarihten sonra kendi fikirlerinizi ve planlarınızı hayatınıza taşıyabilirsiniz.

28 Ocak taki yeniay, Maddi konularda, ticari adımlarınızdaki kararları ve başlangıçları hızlandıracak. Önemli parasal konularda bu yeniay ve sonrasını kullanmaya çalışmalısınız.

11 Şubat’ta oluşan Parçalı Ay tutulması, orta para hanenizde oluşuyor. Ortaklaşa parasal gelirlerinizde beklenmedik ve ani oluşumlar gündeme gelebilir. 14-16-21-23 Şubat ta karşınıza çok özel bir teklif çıkabilir. Kariyerinizde emin ve güzel adımlarla ilerleyecek, hayatın size sunduklarına minnet duyacaksınız.

12 mart ve civarında seyahatleriniz artacak, yurtdışı bağlantılı işlerinize, ticaret hayatınıza, yabancılarla yapılacak her tür işinize ilginizi yönelteceksiniz.

03 – 15 Nisan arasında satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda bazı ilişki skıntılarına hazırlıklı olun.

03-13 Haziran ı bir kenara not edin. Yaptığınız işlerin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz. Çok mutlu, iyimser olacaksınız ve ele aldığınız her işinizin istediğiniz noktalara geldiğini göreceksiniz.

06 Temmuz itibarıyla ortaklaşa parasal konular ön plana çıkmaya başlıyor. Harcamalarınız, yatırımlarınız, alışverişler, kredi ve borç alışverişleri gibi konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemler varsa bunları doğru üslupla halledebileceksiniz. İş alanlarınızda bu ay en şanslı zamanlarınız, 07-14-18-19 temmuz tarihleri.

07 Ağustos’taki Ay Tutulması, sizin para evinizde gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir.

21 Ağustos taki tam güneş tutulması ortak parasal konularda önemli ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Partnerinizin veya ortağınızın parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak. Bu tarihten sonra vergi, borç altına girmek, kredi, miras gibi konular hızlanıyor.

Eylül ayında dış dünyayla, yabancılarla yapılacak işleriniz için hazırsınız yalnız şartların net olmaması, gerçekçi olmayan koşullar 20-24-30 Eylülde girişimlerinizde ve adımlarınızda sizi yanıltabilir. Dış ortamlara ve koşullara bağlı işlerinizde beklenmedik sorunlara 14-25 Eylül tarihlerinde açıksınız.

02-03 Ekim geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayat sizi fazlasıyla destekliyor. Gücünüzü çevrenizdeki isanlara aktaracaksınız.

14 Ekimden sonra patronlarınız ve iş verenlerinizle ilişkilerinizi güçlendireceğiniz bir dönem. Toplum önünde olmaktan mutluluk duyacak ve herkesle temasınızı arttıracaksınız. 19 Ekim deki yeniay ı muhakkak kullanın, aldığınız kararları harekete geçirin, adımlar atın. 24-26-28 Ekim şans sizden yana.

09-13 Kasım arkadaş ortamlarınızdan veya yeni tanışacağınız insanlardan önemli tekliflerle karşılaşabilirsiniz. 16-17-21 Kasım tarihlerinde de çevrenizi kullanacak ve gücünüzü göstereceksiniz.

03 aralıkta kadersel alanlarınızda gerileyen merkür e dikkat edin. Önemli iş kararlarından uzak durun. İş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde sıkıntılara açıksınız. Yine aynı gün Dolunay iş hayatınızda iletişimden kaynaklı bir olayı karşınıza getirebilir. Sakin olun.

20 Aralık’tan sonra hayatınızı yeniden kuracağınız ve yapılandıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Çalışma sorumluluklarınız çok artacak ama siz sorumluluklarını bilen ve seven bir insansınız.

21 Aralıktan sonraysa kendinize güveniniz yerine geliyor. Kimliğinizi ortaya çıkartacaksınız, plan ve projelerinizi uygulayabileceksiniz, güç kazanacaksınız, sağlığınızda gözle görülür bir değişme olacak, kendinizi daha güçlü ve daha iyi, daha lider hissedeceksiniz.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

12 Ocaktaki Dolunay özel ilişkilerinizle, evliliğinizle ilgili duygusal kararları karşınıza getirebilir. Özel hayatınızda veya partnerinizin hayatında önemli sonuçlara ve kararlara ulaşabilirsiniz.

03 Şubat itibarıyla aile bireylerinizle aranızdaki ilişkileri düzeltmek, arabuluculuk yapmak, onlarla paylaşımlarınızı daha fazla artırmak isteyebilirsiniz. Bir yandan boya, badana, tadilat, dekorasyon, dekoratif işlerle uğraşmak, bahçe düzenlemelerine girişmek, eve yeni bir eşya almak veya evinizi yeni baştan yaratmak arzusunda olabilirsiniz.

04 Mart ta Venüs ev, aile yuva alanlarınızda gerilemeye başlıyor. Kalkıştığınız işlerde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Özellikle bu günlerde kadınlarla olan ilişkilerinizde açmazlar karşınıza gelebilir. 10 Mart’tan sonra enerjinizi aşka, keyfe, eğlenceye, gezmeye, çocuğunuzla ilgili konulara kaydırıyorsunuz.

10 Nisan itibarıyla Merkür, aşk hayatınızda geriliyor. 20 Nisan’a kadar Sevdiklerinizle, flört ettiğiniz kişiyle, çocuklarınızla, eğlence hayatınızda bağlantı kurduğunuz insanlarla yanlış anlaşılmalara açıksınız.

20 Nisan’dan sonra- 03 Mayıs a kadar aile hayatınızda iletişime dikkat edin. Ev değiştirme, alım satım yapmak merkür düzeldikten sonra devreye girmeli.

21 Haziran’dan sonra artık kimliğinizi ikili ilişkiler alanınıza kaydırmaya başlayacaksınız. Birlikte olmak, birlikte hareket etmek siz güç birliği sağlayacak.

Temmuz ayı daha çok özel hayatınıza, ikili ilişkilerinize ve ortaklı işlerinize odaklanabilirsiniz. Zaman zaman aile hayatınızda yaşayacağınız çekişmeler özel hayatınızda birtakım sıkıntı ve problemleri de karşınıza getirebilir.

02-05 Temmuz da özel hayatınızda da sevdiğiniz insanla birtakım güç çekişmeleri ortaya çıkabilir.

05 Ekim deki Dolunay ev, aile ve yuva alanlarınızda geçekleşecek. Böylelikle, ailenize daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem olacak.

Kasım ayında sosyal çevrenizdeki hareketlilikler özel hayatınızda biri yoksa aşkı ve fırsatları karşınıza getirebilir sevgili oğlaklar. Dikkatleri üzerinize çektiğiniz bir dönemdesiniz.

09 Aralıktan sonra enerjinizi sosyal çevrenize ve arkadaş ortamlarınıza kaydırıyorsunuz.

13-15 aralık gizli saklı aşklara, karşınıza yeniden gelen tamamlanmamış ilişkilere meyilli olabilirsiniz. 16 Aralık’ta ailevi konularda destekleneceksiniz.

SAĞLIK

21 Nisan dan sonra enerjinizde geri çekilmeler görülebilir. Sağlığınızı güçlü tutmak adına sinirsel gerginliklerinizi iyi kontol etmeye çalışın. Omuzlar, eller, bilekler, akciğerleriniz bu dönemde ihmal edilmemeli ve dikkatle korunmalı.

04-14 Haziran’da bağışıklığınızı sıkı tutun, güçlendirin, alerjilere açık bir dönem. 15-18 Haziran’daysa koşturmalarınızdan kaynaklı olarak hastalıklara açık olabilirsiniz.

22 Kasım’dan sonra sağlığınıza dikkat etmek, vitaminlerinizi ihmal etmemek, takviyeler yapmak yerinde olacak. Enerjinizin düşük olduğu bir döneme giriyorsunuz.

EĞİTİM

26 Şubattaki Tutulmayla beraber eğitimle, zihinsel aktivitelerle alakalı bir tutulma yaşayacaksınız. İletişimiz hızlanabilir, hızlı bir şekilde projelere dâhil olabilirsiniz.

26 Temmuzdan sonra eğitime dayalı konuların üzerine daha fazla eğileceksiniz. 22 Ağustos tan sonra akademik konular, eğitim ve öğrenim hayatınız önem kazanıyor. Artık yavaştan yazı tamamlarken, eğitim hayatınızın gerekliliklerine daha çok odaklanacaksınız.

02-03 Ekim de eğitim hayatınıza güzel başlangıçlar yapacaksınız. Kendinizi güçlü dinamik hissedeceksiniz.