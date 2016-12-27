28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
uykusuzluk çözümü
YAŞAM

Uyku problemi yaşıyorsanız çözüm önerileri

Uyku hayatımızın vazgeçilmez ve zorunlu bir parçası ve hemen hemen herkes hayatının bir döneminde uyku problemi yaşıyor. Sizin de uyku probleminiz varsa işte uygulayabileceğiniz çözüm önerileri...

27 Aralık 2016 Salı, 17:58:25 Güncelleme: 18:00:20

Uyku hem psikolojik hem de fizyolojik ihtiyacımız... Ancak uyku düzeniniz bozulduysa; uyumak sizin için kâbus olabilir. Sağlıklı bir uyku, insan bedenindeki birçok sistem için gereklidir. Sağ yana yatıp ve ayakları vücuda doğru çekerek uyumak sindirim sistemini rahatlatır, mide ve bağırsakları korur. İnsanlar uzun süre uykusuz bırakıldıklarında, istem dışı olarak kısa süreli uyuya kalmakta. Uykusuz geçen süre uzadığında uyku ataklarının daha sık ve uzun süreli olduğu görülmektedir. Uyku yoksunluğunun, üçünce gününde sinirlilik, zamanı bilmeme, hayal görme, aklını toplayamama, konuşulanları anlamama belirtileri görülmektedir. Sonrasında ellerde titreme, vücutta yanma ve ağrılar, görme bozuklukları olmaktadır. Bugüne kadarki en uzun süreli uykusuzluk deneyi 11 gün ile ABD’de gerçekleştirilmiş. Denek, psikoza benzer belirtiler göstermeye başlayınca deney sonlandırılmış.

Uykusuzluğun birçok nedeni olabilir. İşte bunlardan en çok bilinenleri:

Alkol, nikotin ve kafein kullanımı
Aşırı stres
İlaç kullanımı
Biyolojik saat düzeninin bozulması
Psikolojik rahatsızlıklar

Uyku probleminizi çözmek istiyorsanız bu önerileri mutlaka dikkate alın!

Yastığınızı iki yılda bir değiştirin.
Yatak odanızda loş ışıklar kullanın.
Gündüz çok uykunuz geldiğinde 1 saatten az uyuyun.
Akşam ağır yemekler yemeyin. Yatmadan 3-4 saat önce yemek yemeyi kesmiş olun.
Spor yaparak vücudunuzu disipline edin.
Yatağa yattığınızda stres yaratacak düşüncelerinizden kurtulun.
Uykunuz gelmeden yatmayın.
Yatak odanızı sesten izole edin.
Yatak odanızı uyumak dışında bir işte kullanmayın.
Yatak odanızda dinlendirici renkler kullanın.
Bitkisel çay için.
Daha az nikotin, kafein ve alkol tüketin.
Gece uyandığınızda uykunuz kaçıyorsa bir bardak su için ve yeniden uyumayı deneyin.
Yatmadan önce ılık bir duş alın.
Yatak odanızın ısısı ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun.
Her sabah aynı saatte kalkın.
Yatak ve yastık seçiminizi rahatınıza göre yapın ve alıştığınız yerin dışında bir yerde uyumaya zorlamayın.
Her şeyi deneyip hâlâ uyku problemi çekiyorsanız mutlaka doktora başvurun. Unutmayın, uyku problemi ciddi hastalığın habercisi olabilir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu fotoğraflar sizi o günlere geri götürecek
YAŞAM

Bu fotoğraflar sizi o günlere geri götürecek
Marco Polo kimdir?
YAŞAM

Marco Polo kimdir?
Uyuşturucuyu bırakanların öncesi sonrası halleri
YAŞAM

Uyuşturucuyu bırakanların öncesi ve sonrası halleri
Yalan söyleyeni fark etmenin yolları
YAŞAM

Karşınızdaki bunu yapıyorsa, emin olun yalan ...
Gerçek mi, sahte mi?
YAŞAM

Sizce bu gerçek olabilir mi?
Başarının bir sırrı var mı?
YAŞAM

Başarının bir sırrı var mı?
Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları
YAŞAM

PES DEDİRTEN MİMARLIK HATALARI
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... ( 28 Aralık 2016)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Yalan söyleyeni fark etmenin yolları
YAŞAM

KARŞINIZDAKİ BUNU YAPIYORSA, EMİN OLUN YALAN SÖYLÜYOR!
Bebeklerin fotoğraf çekimi çılgınlıkları
YAŞAM

BU FOTOĞRAFLARDA ONLARIN DA EĞLENİYOR OLMASI LAZIMDI AMA...
Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi
YAŞAM

OTOBÜSTEKİ SÜRPRİZ YOLCU HERKESİ ŞAŞIRTTI
Yılbaşında yanlış yemek seçimlerinin kurbanı olmayın
YAŞAM

YENİ YIL SOFRALARINA DİKKAT!