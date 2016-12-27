Uyku problemi yaşıyorsanız çözüm önerileri

Uyku hem psikolojik hem de fizyolojik ihtiyacımız... Ancak uyku düzeniniz bozulduysa; uyumak sizin için kâbus olabilir. Sağlıklı bir uyku, insan bedenindeki birçok sistem için gereklidir. Sağ yana yatıp ve ayakları vücuda doğru çekerek uyumak sindirim sistemini rahatlatır, mide ve bağırsakları korur. İnsanlar uzun süre uykusuz bırakıldıklarında, istem dışı olarak kısa süreli uyuya kalmakta. Uykusuz geçen süre uzadığında uyku ataklarının daha sık ve uzun süreli olduğu görülmektedir. Uyku yoksunluğunun, üçünce gününde sinirlilik, zamanı bilmeme, hayal görme, aklını toplayamama, konuşulanları anlamama belirtileri görülmektedir. Sonrasında ellerde titreme, vücutta yanma ve ağrılar, görme bozuklukları olmaktadır. Bugüne kadarki en uzun süreli uykusuzluk deneyi 11 gün ile ABD’de gerçekleştirilmiş. Denek, psikoza benzer belirtiler göstermeye başlayınca deney sonlandırılmış.

Uykusuzluğun birçok nedeni olabilir. İşte bunlardan en çok bilinenleri:

Alkol, nikotin ve kafein kullanımı

Aşırı stres

İlaç kullanımı

Biyolojik saat düzeninin bozulması

Psikolojik rahatsızlıklar

Uyku probleminizi çözmek istiyorsanız bu önerileri mutlaka dikkate alın!

Yastığınızı iki yılda bir değiştirin.

Yatak odanızda loş ışıklar kullanın.

Gündüz çok uykunuz geldiğinde 1 saatten az uyuyun.

Akşam ağır yemekler yemeyin. Yatmadan 3-4 saat önce yemek yemeyi kesmiş olun.

Spor yaparak vücudunuzu disipline edin.

Yatağa yattığınızda stres yaratacak düşüncelerinizden kurtulun.

Uykunuz gelmeden yatmayın.

Yatak odanızı sesten izole edin.

Yatak odanızı uyumak dışında bir işte kullanmayın.

Yatak odanızda dinlendirici renkler kullanın.

Bitkisel çay için.

Daha az nikotin, kafein ve alkol tüketin.

Gece uyandığınızda uykunuz kaçıyorsa bir bardak su için ve yeniden uyumayı deneyin.

Yatmadan önce ılık bir duş alın.

Yatak odanızın ısısı ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun.

Her sabah aynı saatte kalkın.

Yatak ve yastık seçiminizi rahatınıza göre yapın ve alıştığınız yerin dışında bir yerde uyumaya zorlamayın.

Her şeyi deneyip hâlâ uyku problemi çekiyorsanız mutlaka doktora başvurun. Unutmayın, uyku problemi ciddi hastalığın habercisi olabilir.