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Porsche Club İstanbul’dan 2017'e merhaba

Porsche sahiplerinin olduğu kadar markaya tutkuyla bağlı otomobil sevenlerin de üye olduğu Porsche Club İstanbul, geleneksel yılbaşı kutlaması ile 2017 yılına merhaba dedi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:19:14 Güncelleme: 16:21:10

Porsche Club İstanbul üyeleri 23 Aralık Cuma akşamı, Ulus 29’dayaklaşan yeni yılı birlikte kutladılar.Petrol Ofisi sponsorluğunda gerçekleştirilen gecede keyifli müzik, sohbet ve 2017 ile ilgili güzel dileklerin yanı sıra özel bir de yeni yıl çekilişi vardı. Geceye katılan üyeler arasında gerçekleştirilen çekilişde Petrol Ofisi’nden 1.000 TL akaryakıt çeki, Sway Hotel Palandöken’den 2 gecelik konaklama, Beta Yayınları’ndan Disney ve Starwars özel seri kitapları talihlilerin oldukça ilgisini çeken hediyeler arasındaydı.

Tüm katılımcılar yeni yıl için iyi dileklerini paylaşarak geceden ayrılırken Porsche Club İstanbul ve Petrol Ofisi’nden özel hediyelerini aldılar.

Otomobil tutkunu üyeleri ile dikkat çeken Porsche Club İstanbul, 12 yıldır olduğu gibi yeni yılda da küçük büyük farklı etkinliklerle aktif olarak gündemde kalacağını duyurdu.

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