Bin bir hayalle bilet satın alan vatandaşlar için Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi başladı. Büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde (MPİ) gerçekleştiriliyor. Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.



100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

100 BİN LİRA BÜYÜK İKRAMİYE SONUÇLARI

3044608, 2948808, 6579442



(20 adet 100 bin liralık ikramiyenin diğer rakamları belirlendikçe güncellenecektir.)

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK



Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.



2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET



23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET



23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET



23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET



23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET



23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET



23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET



23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

BÜYÜK İKRAMİYE SON 3 YILDA ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi için biletler hızla tükeniyor. Her yıl hayalleri süsleyen büyük ikramiyenin son 3 yılda çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.

2016 yılına özel yapılan çekilişte 4 talihliye 55 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletten isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.

2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu kaydedildi. Alişan'ın Aydın'dan aldığı "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.

2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 50 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. Son 10 yıl içerisinde en çok amorti çıkan rakamlar 2 ve 8 oldu. 8 rakamı, 10 yıl içerisinde 5 kez çıkarak en çok çıkan amorti rakamı unvanına sahip. Ardından 4 kez de 2 rakamı amorti olarak seçildi.

İşte son 10 yılda çıkan amorti rakamları;

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8

2008: 0, 8

2007: 0, 7