İyi bir öpüşme için bilimsel tavsiyeler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:17:08 | Güncelleme: 18:28:04
Yapılan bilimsel araştırmaya göre, kadınların %66'sı erkeklerin ise %59'u kötü öpüşen sevgililerinden ayrılıyor. İşte araştırma sonuçlarına göre, bilimsel olarak iyi bir öpüşmenin ipuçları...
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Öpüşme öpüşmedir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir öpücüğü, diğerlerinden ayırmak için birçok faktör gerekli. Yapılan araştırmaya göre kadınların %66'sı erkeklerin de %59'u iyi bir öpüşme yaşamıyorlarsa sevgililerinden ayrılıyorlar.
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İnsanların ilk öpüşmelerini, ilk cinsel deneyimlerinden daha ayrıntılı hatırladıklarını göz önüne alırsak, öpüşmenin insan üzerindeki etkisini daha iyi kavrayabiliriz. Butler Üniversitesi'nden Psikolog John Bohannon'ın 500 kişi ile yaptığı araştırma ilk romantik öpücüğe dair insanların daha fazla ayrıntı hatırladığını gösteriyor.
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Sosyal bilimciler Joanna Brewis ve Stephen Linstead'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, işe gitmeden önce eşini öpen erkekler hemcinslerine göre 5 yıl daha uzun yaşıyor.
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Üstelik bu erkekler işte %20-30 oranında daha fazla para kazanıyor ve araba kazası yapma oranları da daha düşük. Elbette bir öpücük tüm kazalardan korumak için yeterli değil fakat öpücük güne pozitif başlamaya ve stresten uzak kalmaya yardımcı oluyor.
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Peki insanlar neden öpüşüyor?
Öpüşmenin amacı, söz konusu karşı cinsin iyi bir partner olup olmadığını anlamaktır. Öpüşerek karşınızdakiyle uyumlu olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.
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Araştırmalar kadınların öpüşmeye erkeklerden daha fazla anlam yüklediklerini gösteriyor. Öpüşürken kadınlar en çok erkeklerin dişlerine ve temizliğe odaklanıyor. Erkekler ise öpüşmeyi sevişmeye giden bir basamak olarak görüyor.
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Kadınların eşlerini seçmelerinde öpüşmenin yanı sıra erkeğin nefesi de rol oynuyor. Nefes ve öpüşme konusunda onay alan bir erkek uzun süreli ilişki için uygun görülüyor.
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İyi bir öpüşmede öncelikle erkeklerin yapması gereken şey karşısındakinin mahremiyet alanına girmek. Bu onu yanağından öpmek ya da kokusunu hissetmek olabilir. Karşınızdakinin saçını düzeltir gibi yaparak saçına da dokunabilirsiniz.
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Kadınlar ise genelde konuşurken ağızlarını daha fazla aralık tutmalılar. Dil çıkarmak, dil ısırmak, dudaklarını yalamak gibi ufak kaçamak mimikler yapabilirsiniz.
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Karşınızdakinin öpüşme şekline ayak uydurun. Onun öpüşme temposuna uygun karşılık vermeye çalışın.
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Araştırmalara göre kadınların öpüşme konusunda en büyük şikayetleri erkeklerin dil kullanımıyla ilgili. Erkeklerin dilini kaçamak kullanıp karşısındakinin ağzını keşfe çıkmaması önemli bir ayrıntı.
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Kadınların %53'ü yeni traş olmuş erkeği öpüşme konusunda daha çekici buluyor. Kadınların %68'i öpüşme sırasında boyunlarının öpülmesinden hoşlanırken, erkeklerin yalnızca %10'u bundan hoşlanıyor.
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Kadınların bir başka şikayeti de erkeklerin robot gibi programlanmış bir şekilde öpüşmeleri konusunda. Sadece dudak dudağa öpüşme dışında boyun ve kulaktan öpülmek gibi yaratıcı hareketler bekliyor kadınlar.
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İyi bir öpüşme için doğru yer ve doğru zaman önemli faktörlerden. Öncelikle iyi giyinmek, hoş görünmek iyi bir öpüşmeye götüren yollardan en önemlisi. Ortamın loş ışığa sahip olması, kırmızı kıyafetler giymek, birbirinize sırlarınızı anlatmanız ortamı hazırlayan faktörler.