İyi bir öpüşme için bilimsel tavsiyeler

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Üstelik bu erkekler işte %20-30 oranında daha fazla para kazanıyor ve araba kazası yapma oranları da daha düşük. Elbette bir öpücük tüm kazalardan korumak için yeterli değil fakat öpücük güne pozitif başlamaya ve stresten uzak kalmaya yardımcı oluyor.