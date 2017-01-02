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İyi bir öpüşme için bilimsel tavsiyeler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:17:08

Yapılan bilimsel araştırmaya göre, kadınların %66'sı erkeklerin ise %59'u kötü öpüşen sevgililerinden ayrılıyor. İşte araştırma sonuçlarına göre, bilimsel olarak iyi bir öpüşmenin ipuçları...

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    Öpüşme öpüşmedir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir öpücüğü, diğerlerinden ayırmak için birçok faktör gerekli. Yapılan araştırmaya göre kadınların %66'sı erkeklerin de %59'u iyi bir öpüşme yaşamıyorlarsa sevgililerinden ayrılıyorlar. 

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    İnsanların ilk öpüşmelerini, ilk cinsel deneyimlerinden daha ayrıntılı hatırladıklarını göz önüne alırsak, öpüşmenin insan üzerindeki etkisini daha iyi kavrayabiliriz. Butler Üniversitesi'nden Psikolog John Bohannon'ın 500 kişi ile yaptığı araştırma ilk romantik öpücüğe dair insanların daha fazla ayrıntı hatırladığını gösteriyor.

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    Sosyal bilimciler Joanna Brewis ve Stephen Linstead'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, işe gitmeden önce eşini öpen erkekler hemcinslerine göre 5 yıl daha uzun yaşıyor. 

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