2 Ocak 2017 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 10 bilen 1 kişi, 569 bin 296 lira 25 kuruş kazandı. 9 bilen 70 kişi 2 bin 885 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 496 kişi 135 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 809 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 998 kişi 4 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 681 kişi ise 2 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI 2 OCAK 2017: 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 79

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.