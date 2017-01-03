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Sibirya değil Göle

03 Ocak 2017 Salı, 10:56:42

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan adeta buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesinde ısı sıfırın altında 34 dereceye kadar düştü

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    Ardahan'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Dondurucu hava hem hayatı hem de insan psikolojisini etkisi altına aldı.

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    Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 34 derece ile Göle ilçesinde yaşanırken Ardahan'da eksi 27, Çıldır'da eksi 24, Damal'da eksi 19,6 ve Posof'ta eksi 15 derece olarak ölçüldü.

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    Soğuk hava nedeniyle bölgede birçok ev, araçların camları buz tuttu. Çatılarda oluşan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

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