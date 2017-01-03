Sibirya değil Göle

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Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Soğuklar nedeniyle doğal bir afetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Zafer Çiftçi, ''Nefesimizden de belli olduğu gibi eksi 40'lara varan soğuklarla karşı karşıyayız.