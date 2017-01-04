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Hande Kazanova
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (4 Ocak 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 06:22:28 Güncelleme: 06:30:55

Bugün saat 17.16’da Merkür, Oğlak burcundaki geri hareketini Yay burcunda yapmaya başlayacak. Merkür, Yay burcunda zararlı bir durumda olduğu için pazar gününe kadar kafamızı toparlamakta zorlanabiliriz. Odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. Seyahat, eğitim, akademik konular ve felsefe alanlarında yanlış anlaşılmalara açık olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Merkür seyahat, eğitim ve yabancılarla yapılacak işler alanınıza kayıyor. 8 Ocak’a kadar bu alanlarda iletişim sıkıntılarına dikkat edin. Eski konuların üzerinden geçebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazar gününe kadar ortak parasal işlerinizde gözden kaçan detaylarla uğraşabilirsiniz. Bu dönemi önemli kararlar almadan ve iletişiminizi sağlam tutarak atlatabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki iletişim sıkıntıları önem kazanıyor. Hafta sonuna kadar özel ilişkilerinizde ve ortak iş hayatınızda önemli kararlar almayın. İstediklerinizi net ifade etmeye çalışın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün iş ve hizmet alanlarınıza kayarak gerilemeye devam etmesiyle beraber çalıştığınız insanlarla iletişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. Hafta sonuna kadar dikkatli olun.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın akışındaki sorunlar yerini özel hayatınızdaki yanlış ifadelere bırakabilir. Pazar gününe kadar ilişkinizde veya çocuğunuzla olan konuşmalarınızda dikkatli olun.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi alanlarınızda pazar gününe kadar önemli kararlar almamaya çalışın. Emlakla ilgili anlaşmalardan kaçının. Aile bireylerinizle iletişiminizi daha net tutmanızda yarar var.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki iletişimsel sıkıntılar geride kalırken, yakın çevrenizle olan bağlantılarınıza pazar gününe kadar dikkat edin. Bu süreçte önemli anlaşmalardan da kaçınmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, pazar gününe kadar maddi konularda sizi zorlayabilir. Önemli bir para işinin altına girmeyin ve önemli ticari anlaşmalar yapmaktan kaçının. Şartları iyice gözden geçirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, bugün sizin burcunuza kayarak gerilemeye devam edecek. Pazar gününe kadar iletişiminizde net ifadelerle yolunuzda ilerleyin, önemli başlangıçlardan kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür sizin burcunuzdan çıkarak Yay burcunda gerilemeye devam edecek. Geçmiş konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Pazar gününe kadar önemli adımlardan uzak durun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptıklarınızı gözden geçirdiğiniz ve birçok sıkıntıyla uğraştığınız bu dönemde, Merkür sosyal çevre alanlarınıza kayarak sizi biraz rahatlatacak. İletişiminizde dikkatli olun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazar gününe kadar iş hayatınızda bazı iletişim sıkıntılarına açıksınız. Önemli başlangıçları bir sonraki hafta yapın. Göz önünde olacağınız yerlerde iletişiminize dikkat edin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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