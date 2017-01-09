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Mama verilen köpeklerin mutluluğu kamerada

Maltepe'de etkili olan kar yağışında mahsur ve aç kalan hayvanlarının yardımına Maltepe Belediyesi ekipleri yetişti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:35:22 Güncelleme: 16:57:05 İHA

Maltepe Belediyesi, çetin kış şartlarında mahsur ve aç kalanlarla birlikte yaralanan hayvanlara anında müdahale etti. 3 gün boyunca 150 kilo mama dağıtım yapan ekipler, 66 kedi ve köpeğin de tedavilerini gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 3 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışında sokaktaki dostlarını unutmadı. Büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden veterinerlik ekipleri, Büyükbakkalköy Cezaevi, sahil, Narcity bölgesi ile ilçedeki parklarda 150 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca veterinerlik kliniğinde 1'i martı olmak üzere, 66 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Belediye ekiplerinin mama verdiği köpeklerin yaşadığı mutluluk ise kameralara yansıdı. Kendilerine yemek veren belediye çalışanların üzerine atlayan köpekler , adeta belediye ekiplerine bu şekilde teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi görevlileri de köpeklerin bu sevgi gösterisine karşılıksız kalmadı. Belediye görevlileri yerde besledikleri köpeklerle yuvarlandı ve sokak hayvanları sevdi. Bu yaşananlar da kameralarca görüntülenirken, soğuk havada görüntüler içleri ısıttı.

 

 

 

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