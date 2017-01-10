9 Ocak 2017 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 10 bilen 3 kişi, 90 bin 165 lira 65'er kuruş kazandı. 9 bilen 74 kişi 2 bin 437 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 314 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 14 bin 145 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 88 bin 1 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 143 bin 109 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI 9 OCAK 2017: 3, 11, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 70, 75, 77, 78, 80

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.