10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
On Numara sonuçları
YAŞAM

On Numara sonuçları (9 Ocak 2017)

9 Ocak 2017 On Numara sonuçları MPİ tarafından açıklandı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 90 bin 165 lira 65'er kuruş kazandı

10 Ocak 2017 Salı, 09:43:55 Güncelleme: 09:45:42

9 Ocak 2017 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 10 bilen 3 kişi, 90 bin 165 lira 65'er kuruş kazandı. 9 bilen 74 kişi 2 bin 437 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 314 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 14 bin 145 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 88 bin 1 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 143 bin 109 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI 9 OCAK 2017: 3, 11, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 70, 75, 77, 78, 80

 

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sayısal Loto sonuçları (7 Ocak 2017)
YAŞAM

5 milyon 732 bin 108 lira ikramiye devretti
Şans Topu sonuçları (4 Ocak 2017)
YAŞAM

705 bin 390 lira devretti!
On Numara sonuçları (2 Ocak 2017)
YAŞAM

569 bin 296 lira sahibini buldu!
Sayısal Loto sonuçları (31 Aralık 2016)
YAŞAM

3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş devretti!
Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçları açıklandı (31 Aralık 2016)
YAŞAM

İşte 60 milyonu kazanan rakamlar!
Süper Loto sonuçları (29 Aralık 2016)
YAŞAM

7 milyon 586 bin lira devretti!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Ocak 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
On Numara sonuçları (9 Ocak 2017)
YAŞAM

90 BİN 165 LİRA 3'E BÖLÜNDÜ!
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK! NE OLDUĞU İSE...
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (10 Ocak 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Mama verilen köpeklerin mutluluğu kamerada
YAŞAM

MAMA VERİLEN KÖPEKLERİN MUTLULUĞU KAMERADA
Hepsini kardan yaptılar!
YAŞAM

'KARDAN ADAM' FİKRİNİ FAZLA ABARTTILAR!