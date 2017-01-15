Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (15 Aralık 2016)

Bugün Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Astrolojide Başak burcu sinir ağı, mide ve bağırsakları temsil ettiğinden bu organlarımızı fazla yıpratmamalı, ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Beslenmede tuz tüketme eğilimimiz artabilir. İlişkilerimiz mesafeli olabilir. Sessizlik ve çok düşünüp az konuşma eğiliminde olabiliriz. Özel işlerimizin üzerine eğilebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde kafanız son derece dalgın olacak. Önemli işlerinizi öğleden sonra tamamlamaya gayret etmelisiniz. Arkadaşlarınızdan alacağınız bazı haberler duygu iniş çıkışları yaşamanıza neden olabilir. Duygularınıza hâkim olmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğlenceli ortam ve konulara her zamankinden daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sabah ve öğle saatlerinde bir organizasyonunuz varsa hazırlanmak size zor gelebilir. İsteksizliğinizle mücadele edin ve sorumluluklarınızı yerine getirin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek ve kendinize vakit ayırmak son derece önemliyken, başkaları için bir şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sıkıntınızı sevdiğiniz kişiden veya kişilerden çıkarmamaya çalışın. Bu aralar, mantıklı davranmak size çok şey kazandırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyunca yakın çevrenizle iletişim halinde olacaksınız. Sevdiğiniz insanla, akrabalarınızla veya kardeşlerinizle birlikte güzel programlar yapabilirsiniz. Duygularınız da kafanız da fazlasıyla karışık olacak. Önemli kararlar almaktan kaçının.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sahip olduğunuz değerler sizin için önemli olacak ama parasal konulara değişken yaklaşacaksınız. İsteklerinizi gün içinde kontrol etmelisiniz yoksa gereksiz alışverişler yapabilirsiniz. Harcama yaparken aşırıya kaçmaktan kaçınmanız gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yerinizde duramayacağınız bir gün olabilir. Sevdiğiniz kişiyle duygusal iletişiminizde istediğiniz anlayışı göremeyeceksiniz. Bu durum üzülüp kırılmanıza neden olabilir. Öğleden sonra hayatınızdaki her şeye daha olumlu ve esnek yaklaşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün üzerinizde hissedeceğiniz üşengeçlik ve ağırlık, söz verdiğiniz insanlara karşı zorlanmanıza neden olabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiyi kırmamaya ve üzmemeye özen göstermelisiniz. Bazı işleri görev gibi görerek hareket edebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden insanlarla görüşme arzunuz yüksek olacak. Buna rağmen kendinizi tutmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle yapılacak kısa planlar hayatınızı güzelleştirebilir. Bugün, sevdiğiniz insanla aynı zevkleri paylaşmayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramayan yapınızla sosyal ortamlarda ve kalabalık yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi bazı konularda anlamakta zorlanabilirsiniz. Ailenizdeki insanlarla ilişkilerinizi bozmak ya da zorlaştırmaktan kaçınmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortamlarda ve yerlerde bulunma isteğiniz yoğun olarak güne başlayabilirsiniz. Özel yaşantınızda duygularınızı yeterince gösterememeniz sevdiğiniz insanla aranızda sorunlara neden olabilir. Biraz daha açık ve net olmaya özen göstermelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sezgileriniz sizi yönlendirebilir. Eğer canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa yapmayın. Maddi konularda fazla açılmamalısınız. Kafanız dağınık olacak ve gereksiz harcamaları fazlasıyla seveceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızın fazlasıyla devrede olacağı bir gün sizi bekliyor. Bugün, sevdiğiniz kişinin hayatına göre program yapmak zorunda kalabilirsiniz. Onunla birlikte sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Hayatınızdaki her şeyi iki taraflı gözden geçirin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN