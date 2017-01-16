Hac kuraları ne zaman çekilecek? Son günlerde hac için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının en çok merak ettiği sorulardan birisi oldu. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar...

2017 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kayıt işlemlerini yapan hacı adayları heyecanla hac kuralarının çekileceği günü bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek." diyerek kontenjan artışı müjdesini verdi.

Kura çekimleri ve sonuçları ise tam olarak 2 Mart 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konferans salonunda yapılacak ve burada çıkan sonuçlar tüm hacı adaylarına bildirilecek.

335 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Türkiye'den hacca gitmek için bu yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı bu sene 2 milyonu aşacak.

Hac görevini yerine getirmek isteyen 335 bin kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı. Daha önce otomatik gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemi ise 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Daha önce kayıt yaptıran ve kayıtlarını bu yıl yenilemesi beklenen yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayına bu yıl 335 bin kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aşacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ'DEN KONTENJAN MÜJDESİ

Başkan Mehmet Görmez, heyetler arası gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin nüfusunun 80 milyon olduğunu, bu nüfus oranının Türkiye’ye tanınan kontenjan sayısının binde 1 kota uygulamasına göre güncellenmesini gerektiğini Suudi yetkililere iletti. Suudi yetkililer, Başkan Görmez’in talebini olumlu karşıladı. Bu gelişmeye göre; geçen yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 20 bin 800 hacı adayı daha kontenjana dâhil edilecek. Böylece 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek ve hacı olacak.