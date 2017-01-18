Müslümanların Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kurban keserek kutladığı ve dini bayram olan Kurban Bayramı, dünya genelindeki Müslümanlar tarafından aile ziyaretleriyle ve kurban ibadetiyle kutlanıyor. Peki 2017 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2017 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl da Müslümanlar arasında kurban kesme ibadeti ve akraba ziyaretleriyle yapılan Kurban Bayramı, içinde bulunduğumuz 2017 yılında 31 Ağustos 2017 Perşembe - 4 Eylül 2017 Pazartesi tarihleri arasında kutlanacak ve Müslümanlar kurban kesme ibadetlerini tamamlayacak.

MEHMETÇİK VAKFI'NA KURBAN BAĞIŞI ARTIYOR

Birçok Müslüman, Kurban Bayramı dahilinde kestikleri kurbanları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor ve bu sayede şehit olan veya herhangi bir şekilde hayatını kaybeden askerlerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları, gaziler ve engelli Mehmetçiklere ve çocuklarına sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl Mehmetçik Vakfı'na 96 bin 630 hisse vekaleten kurban bağışı yapıldığı belirtildi.

KIZILAY: "2016 YILINDA KURBAN BAĞIŞINDA %40 ARTIŞ OLDU"

Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, yaptığı açıklamada 2016 yılı Kurban Bayramı'nın Kızılay için çok yoğun geçtiğini belirtti ve açıklamalarda bulundu;

"Halkımız her zaman olduğu gibi Türk Kızılayını güvenli liman olarak algıladı ve bağışlarını bir kez daha bize yönlendirdi. Biz 30 ülkede ve Türkiyede kesimleri yaptık. Bizim Kurban bereketi yıl boyu sürsün diye bir sloganımız var. Yurt içinde et ve süt ürünleri kampüslerinde, tesislerinde kurbanlarımızı kesip kavurma haline getirip bir yıl boyunca kavurmaları dağıtıyoruz. Yurt dışında ise kesimleri yaptıktan sonra dağıtımları ihtiyaç sahiplerine, yerel halkımıza, Müslüman kardeşlerimize yapıyoruz. Burada da şube başkanlarımızı, genel merkez yönetim kurulu üyelerimizi, gönüllülerimizi ve profesyonel çalışanlarımızı gönderip anında orada İslami kurallar çerçevesinde kesimleri yapıp dağıtıyoruz. Çok verimli bir Kurban Bayramı geçirdik."

Yıldırım, bayramda 52 bin hisse kesmeyi hedeflediklerini ancak beklentilerinin üzerinde bağış aldıklarını vurguladı.

Bağışları dolayısıyla vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz Kızılay olarak 52 bin hedef koymuştuk, 80 binde kesmek zorunda kaldık. Kurban bağışında yüzde 40 oranında artış oldu. Seneye ümit ediyoruz ki yüzde 40lık artış belki de yüzde 100e çıkacak. Ciddi, olumlu bir etki yarattı ve Türk Kızılayına tercihler çoğalmış oldu. Kurbanla ilgili gelecek sene hedeflerimizi yüzde 100 artırma peşindeyiz. Türk Kızılayı şubeleri arasında İstanbul Şubesi olarak Türkiye birincisi olduk. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

* Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

* Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

* Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

* Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

* Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

* Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

* Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.